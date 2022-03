Juan Cabandie y la oposición carancho

El gran problema de la Argentina pasa por la política berreta que se practica, donde los representantes del pueblo solo representan sus intereses personales y los de los sectores que les permitan perpetuarse en el poder, la ideología es lo de menos y así muchos políticos van de un partido al otro para no quedar fuera de esa «casta» que actúan para la popular y negocian puertas adentro.

Con la tragedia de los incendios en la provincia de Corrientes, los medios que juegan en política no pararon de mostrar imágenes perturbadoras, campos ardiendo y animales quemados que no pudieron sobrevivir, en paralelo te mostraban al ministro de ambiente Juan Cabandie como miembro de la comitiva presidencial recorriendo otros países mientras todo se quemaba.

La frutilla del postre fue el viaje de Juanita Viale a la provincia junto a su novio pare ver lo que dejó el fuego y su única ayuda fue tomarse unas fotos, hacer un par de videos con un mensaje espiritual a lo Ivana Nadal.

Inmediatamente Clarín y La Nación titularon que Juana Viale pidió la renuncia de Cabandie y las redes estallaron, los seguidores del macrismo repetían la tapa, insultaban a Alberto, Cristina y Cabandie, hasta el impresentable y mitómano de Mauricio Macri se colgaba a opinar diciendo que era el peor incendio en la historia del país, que su amigo el empresario Joe Lewis ponía a disposición de la provincia un helicóptero que nunca llegó y así todo se mostraba amplificado.

En corrientes se quemaron alrededor de 800.000 hectáreas y Macri parece ignorar que durante su presidencia en La Pampa se quemaron 1.000.000 de hectáreas, como se olvidó de las criticas del entonces ministro el rabino Sergio Bergman a Macri por el recorte al ministerio que quedó sin aviones, helicópteros y con 300 brigadistas menos.

Pasaron los días y Juanita Viale subió las fotos a sus redes y explicó que no reclamo la renuncia, que lo que sí ella se pregunto si Cabandie era apto para el cargo o podía hacerlo alguien más, la foto de Juana con una pluma en su cabeza, una pequeña flor blanca en sus manos y su cara manchada con cenizas generó más criticas que apoyo, por ser una escena montada.

Mientras el gobierno de Alberto Fernández, lejos de mostrar una imagen coherente, envía a Cabandie y una comitiva a la provincia de Misiones donde reparten subsidios a los bomberos voluntarios, una provocación innecesaria y ridícula, entonces la estrategia del gobierno fue gastar millones en publicidad que en recursos, así aparecieron videos de Cabandie sobrevolando la provincia y luego de Alberto Fernández, unos impresentables.

Los incendios fueron un problema hasta el 26 de febrero, el propio gobernador de Corrientes Gustavo Valdés anunció que se extinguieron los focos, pero, curiosamente el gobierno nacional sigue pagando millones a los medios televisivos con una propaganda de la gestión del gobierno y el ministerio de medio ambiente.

Estamos en una crisis económica, con un ministerio de ambiente que no ejecutó su presupuesto para mejorar la prevención y las operaciones ante incendios, pero gasta millones en promocionar que luchan con un incendio que ya no existe. Gasten el dinero en programas o equipos no en un autobombo ridículo.

Curiosamente la oposición que pedía la cabeza del impresentable de Juan Cabandie, no dicen nada del gasto millonario en publicidad del gobierno nacional, son estas las cosas por las cuales en un país serio un ministro se va, no por una catástrofe, sino por su trabajo en la tragedia o por como malgasta los recursos del ministerio.

Tampoco los miles de macristas online se han dado cuenta de esta grave irregularidad, parece que existe tanta estupidez que si Macri, Vidal o Bullrich no postean algo eso no existe, estamos como estamos por los políticos, pero también por un pueblo ignorante y fácil de manipular.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw