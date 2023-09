María Eugenia Talerico, culto a la politequería y la hipocresía

La candidata a senadora nacional por JXC, María Eugenia Talerico, parece haber apostado a realizar su campaña basada en la mentira de su gestión como vicepresidente de la UIF, falseando resultados de gestión que nunca tuvo y refiriendo casos de éxito que no ocurrieron, subestimando a los argentinos en su inteligencia y memoria, quizás porque los seguidores de su espacio político carecen de esas dos virtudes y comparten con la candidata la falta de vergüenza.

Las cosas hay que llamarlas por su nombre y Talerico es una impresentable más de la política que ha arruinado las instituciones, dijo la candidata: “necesitamos una mayoría en el Congreso y ahí preocupa la Argentina de los tercios. La oposición es Juntos por el Cambio que resiste al kirchnerismo de 20 años en el Congreso y necesita una mayoría importante para hacer los cambios en esta Argentina quebrada. Tenemos la posibilidad de ganar en el Senado para sacarle la mayoría al peronismo y empezar a hacer transformaciones que no dependen sólo del Ejecutivo”.

Parece que su memoria es selectiva, no hace muchos años fueron gobierno y no generaron ningún cambio positivo, todo lo contrario, exactamente fueron el gobierno anterior, ese que cansó a la mayoría de los argentinos y que llevo a que Mauricio Macri tenga una humillante derrota a pesar de todo lo que hicieron por una reelección que no fue.

“Mi primer proyecto es la justicia, hay que sacar la injerencia política lo más que se pueda al Consejo de la Magistratura. Uno va viendo el acuerdo de Massa con el sindicalismo que es lo peor que nos ha pasado en Argentina. No hay empresario que no ponga un dinero para que los sindicalistas dejen de extorsionarlos. Se transformó en una gran cantidad de jerarcas enriquecidos que son una máquina de poder extorsivo que frena a las empresas”.

El monumento a la hipocresía y que justifica la defina como una impresentable, hablar de sacar la injerencia política en la justicia es una falacia, porque el Poder Judicial forma parte de la política, del sistema que nos rige como República, esto, la señora debería saberlo mejor que muchos, cuando vincula a Massa con el sindicalismo, parece que se olvida de que su espacio ha hecho lo mismo, incluso que ha recibido financiación millonaria de sindicatos, ejemplo UATRE en tiempos de Gerónimo el Momo Venegas y hoy hasta el «anticasta» Milei se reúne con personajes del sindicalismo como Luis Barrionuevo y Gerardo Martínez.

Además como política y abogada, si tiene conocimiento de delitos como afirma que los empresarios pagan extorsiones a los sindicalistas, debería denunciar en la justicia los hechos, de lo contrario es cómplice le guste o no de lo que denuncia en los medios y habla muy mal de ella.

“El sindicalismo es una máquina de impedir muy grande que frena el crecimiento y el desarrollo para que la gente tenga empleo y que no lleguen sólo al estado. Se transformaron en una mafia extorsiva. Hay que limitarles el mandato, el sistema republicano no anda bien con mandatos indefinidos de personas que adquieren un gran poder que todos vemos”.

Sería bueno que como candidata desarrolle sus dichos enunciando qué impiden los sindicalistas, explique por qué no denunció las mafias que menciona y también justifique la relación entre sistema Republicano y el sindicalismo, algo insólito, que solo demuestra que esta señora habla sin un fundamento teórico válido, es decir, manda fruta.

“Se necesita una renovación generacional en los sindicatos para que sean menos corruptos, es indispensable en Argentina. Adquirieron un poder, que es una de las tres patas de los problemas que tenemos los argentinos. Esto hace que la gente esté tan enojada que te pueda votar un Milei que es inviable para romper todo. Una de esas patas es el sindicalismo que junto con el fuero laboral hacen un gran problema. Después están los empresarios prevendarios con un Estado muy benefactor y por último, los políticos que llegan y defraudan a toda la gente”.

Más de lo mismo, sigue hablando de corrupción como una espectadora, cuando justamente es política, candidata y ha sido funcionaria, pero nunca hizo una denuncia formal para mostrar y solo menciona cuando lo hace a tres sindicalistas, siendo que hay cientos de sindicatos grandes y de los 3 sindicalistas que menciona 2 han sido absueltos de los delitos por los cuales fueron perseguidos durante la gestión de Mauricio Macri y los 3 están en libertad. Sin dejar de recordarles a los ciudadanos que en el caso de la intervención al SOMU por parte de la senadora nacional Gladys González, el sindicato pasó de ser uno de los mejores de la Argentina a quedar en la quiebra y con los afiliados denunciando corrupción por parte de la intervención y la justicia, donde llenaron al sindicato de familiares, amigos y militantes.

“Juntos por el Cambio es el frente opositor con mucha diversidad, Patricia Bullrich está incorporando personas a la política que sabemos que estamos dispuestos a seguir y hacer lo que tenemos que hacer. Además de la pobreza tenemos el crimen organizado que sigue creciendo y lo tenemos acá entre nosotros. El kichrnerismo quiere quedarse en la guarida bonaerense para luego volver, por eso es importante que gane Grindetti en la provincia de Buenos Aires”

Ahora en el final de sus pavadas políticas, se entierra en sus propias palabras, cuando dice que es importante que en la provincia de Buenos Aires gane Néstor Grindetti, deja en evidencia que no son el cambio ni una propuesta viable y mucho menos honesta. Algunos lo habrán olvidado pero Grindetti estuvo casi 4 años prófugo de la justicia con captura internacional y no es la única causa judicial que lo tuvo bajo investigación.

En conclusión miente sin descaro, miente cuando habla de que combatió desde la UIF la corrupción y el narcotráfico, de hecho hizo todo lo contrario y solo fue funcional en la persecución política a sindicalistas que no estaban alineados a ellos.

Señora, usted es una vergüenza y una impresentable, tiene tan limitada su capacidad de generar propuestas serias, que hasta copia el «afuera» de Milei.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw