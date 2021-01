Marcos Yamil, militando la pavada

Y bueno era de esperar que ahora a los que me quieren corregir se sume un militonto, en este caso un tal Marcos Yamil, que dice ser secretario de un centro de estudiantes de la UNDAV, pero con sus comentarios mala imagen da de la universidad, deja en la sociedad, porque una cosa es militar una ideología y otra es querer corregir a otro desde la propia ignorancia.

El personaje en cuestión se ofendió por mi comentario de que en Avellaneda seguimos liderando contagiados y muertes por COVID entendiendo que algo no funciona, solo un breve comentario que parece le picó y mucho al militonto y saltó a decir que Lanús y Quilmes triplican los casos de Avellaneda, preguntándome de dónde yo saco la info, bueno, todos los días consulto las estadísticas del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, esa es mi fuente, pero hoy el municipio de Lanús dio su reporte y el de Avellaneda también, los dejo junto a la nota, para recordarles que no soy ni K ni PRO, soy objetivo y me dan mucha gracia que exista una grieta con tantos ignorantes y mediocres de un lado y del otro.

Si vas a la facultad estimo sabés entender que Lanús tiene menos muertos que los que informa Avellaneda. Yo no etiqueto a nadie, pero si me van a etiquetar antes pongan el cerebro en funcionamiento o no me etiqueten y sigan con sus vidas. Agrego el informe de Quilmes que según este payaso online triplica los casos de Avellaneda, para que saque cuentas si puede y que sepa que las estadísticas de mortalidad son por cantidad la cantidad de 100 mil habitante de cada municipio, digo para que no sea tan burro.

No es lo mismo 100 muertes en Uruguay que en China, para evaluar la mortalidad de cualquier pandemia, pero el muchacho de la UNDAV no lo sabe, raro.

Otra cosa que no hay que pasar por alto es que según este mamerto, la culpa es de la gente que hace lo que quiere, bueno eso pasa cuando el Estado está ausente, la gente hace lo que puede cuando la dejan, en Alemania al que encuentran sin cumplir el nuevo aislamiento lo detienen, lo multan y lo hacen cumplir el aislamiento en un centro de donde se aseguran no sale, en Inglaterra son multados y arrestados, en Avellaneda, nunca se controló nada, ni con Ferraresi ni con Chornobroff.

#Avellaneda#Lanús#Covid#MarcosYamil#muertes#contagios#grieta#información#UNDAV#militonto#globoludo