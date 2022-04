Marcelo Frecha se burla de L’ Gante??

Marcelo Mario Frecha volvió a mostrar su incoherencia y su fascinación por creerse de la oligarquía y la derecha, cuando en realidad ha virado todas las supuestas buenas intenciones en busca de un billete más, así, el Foro Vecinal Avellaneda Segura ha pasado de ser un medio para los reclamos y orientación de los vecinos a una cartelera comercial que poco tiene que ver con la seguridad.

Más aún, entre sus publicidades y lo voy a seguir repitiendo ha tenido delincuentes, promoción de elementos prohibidos por la ANMAT, productos de dudosa calidad y estafadores de todos los rubros, ha sumado publicaciones que él mismo considera graciosas pero de dudoso buen gusto.

Quizás por querer colgarse de la fama de L’ Gante, ahora postea una imagen donde pone como el peor sonido a la música del cantante y luego el sonido del torno dental, sin dudas su gusto por la «facho» es selectivo, ya que estimo que por su proceder si L ´Gante le pagara publicidad, seguramente nos llenaría de sus videos y actividades.

Cuando alguien se arroga el ser la voz de los vecinos, debe ser responsable, algo que Marcelo Frecha no lo es, como cuando inventaba hechos de inseguridad para luego justificarse en que él no es periodista.

Ahora bien, si agregamos que el único mérito conocido de Frecha es ser un cobarde, yo me pregunto si el cantante L ´Gante le pide explicaciones qué hará Marcelito?

Lo tuyo no es un chiste, es una provocación a miles de personas que disfrutan de esa música, podes exteriorizar que no te gusta y no la escuchas, pero el chiste no es chiste, es agraviante.

Ah según tu CUIT 20-17212436-5, venís flojito de papeles con tributar, ¿cómo facturas? porque son más dañinos los evasores que los que hacen música que no te gusta, tal vez hay un error, desde ya sos libre de hacer las aclaraciones que te gusten.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw