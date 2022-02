Marcelo Frecha, otra burrada y van …

Fiel a su estilo de no me importa nada, solo recaudar, Marcelo Mario Frecha, responsable del Foro Vecinal Avellaneda Segura, sigue siendo un incoherente o un mercenario, él sabrá que le va mejor, por un lado sigue promocionando a personajes de dudosa ética y legalidad que ofrecen servicios de dudosa legalidad a los vecinos, incluso algunos vinculados a la salud, con lo cual se agrava la situación y una posible imputación contra Frecha que no podrá despegarse de su responsabilidad.

Es tan grande su ambición de abarcar todo lo que pueda y tan grande su egoísmo que ni siquiera piensa en lo que publica y termina desinformando y generando confusiones y errores en quienes creen estar leyendo un medio de comunicación serio y no advierten que es una especie de pizarra donde cualquiera que pague puede promocionarse, aún si lo que se promociona es un delito, tiene origen en el delito o es un engaño.

Ahora en la promoción del «Corso de Piñeyro», parece poco importar que la tipografía usada sea similar a la del polémico juega GTA Vegas, este videojuego trata de tres personajes que deben crecer dentro del mundo delictual en Los Ángeles. Cada uno tiene su historia respectiva y, mientras vas cumpliendo misiones vas subiendo habilidad, adquiriendo nuevas vestimentas y características físicas.

El juego Grand Theft Auto, en sí mismo, es violento y con un claro contenido para adultos. No recomiendo para nada que los niños jueguen con él, porque dentro de las diferentes historias hay un lenguaje agresivo y muy ofensivo, alto contenido sexual incluyendo violaciones y asesinatos a sangre fría.

Curiosa promoción de un corso para los vecinos de Piñeiro, que suelen quejarse en las redes de la inseguridad, de los reiterados choques por mala conducción y de los descontroles en las inmediaciones donde se venden bebidas alcohólicas, notas que antes publicaba reiteradamente el Foro sobre algunas cervecerías de la zona y que dieron paso a algunas publicidades.

Por otro lado, hace mucho que se determinó que el nombre es Piñeiro y no Piñeyro como lo publicito el Foro repitiendo el nombre según el Flyer que promociona entre otros la cerveza artesanal.

Que poco aporte a la cultura, la seguridad y los vecinos terminaste aportando Marcelo Frecha.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw