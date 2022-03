Marcelo Frecha ahora promociona el trabajo precario

La definición técnica de precariedad laboral es la siguiente: La precariedad laboral es una situación que sufren los trabajadores, caracterizada por inestabilidad en la contratación y la vulneración de algunos derechos laborales.

Ya me he referido a este personaje que día a día suma criticas de los vecinos y usuarios de las redes sociales, cansados de las publicaciones tendenciosas que suele realizar, además de realizar promociones de personas que se dedican al engaño, la explotación laboral o directamente a estafar a otros con servicios para los que no cuentan con título habilitante.

En ese amplio universo, ahora Marcelo Frecha, publica sobre una convocatoria del Gobierno de la Ciudad, CABA para la inscripción a los postulantes a este proyecto de Horacio Rodríguez Larreta de capacitaciones rentadas, supuestamente como forma de combatir el desempleo, lo que ya de por sí es una contradicción, ya que la remuneración que los «afortunados» van a recibir no constituye sueldo alguno ni el carácter de remuneración, pequeña trampilla para evitar una demanda por trabajo irregular.

Estos contratos que por la Ley 6393 del Gobierno de la Ciudad, no superan los 6 meses, son en realidad, trabajo precarizado al que se le quiso dar un marco legal que lo encuadre, pero es más bien, un fraude laboral.

Frecha siempre ha negado ser macrista, pero no se entiende que promocione en un espacio para la seguridad en Avellaneda acciones del Gobierno de la Ciudad.

Con lo cual sigue pensando más en su beneficio personal que en el partido de Avellaneda y sus vecinos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw