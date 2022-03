Marcela Caiafa, se defendió de las criticas, pero del ridículo no se vuelve

Marcela Sandra Caiafa, concejal del Frente de Todos en Avellaneda, salió de defenderse con «dureza» según el medio que pauta mediante publicó su descargo ante las criticas de los concejales de la oposición por su posteo burlándose de que estos en sus bancas del HCD colocaron banderas de Ucrania.

Lo real y concreto es que la concejal Caiafa con su descargo ridículo y sin fundamentos, solo reafirma que es una persona incapaz de comprender las circunstancias particulares que rodean cada caso en particular y con una mentalidad preadolescente parece justificarse de forma ridícula, cuando su posteo y emojis de risas en una guerra no tiene nada de gracioso, es evidente que esta concejal tiene mucho tiempo libre para postear pavadas.

Sería muy bueno, que la concejal nos informe a los vecinos de qué manera alguien con tantos cargos, dispone de tiempo para dedicarse a las redes sociales de forma improductiva, esa muletilla sencilla de jugar a la grieta ya tiene a los vecinos cansados, porque no se les cae una sola idea y ya sabemos que en general los políticos trabajan poco y prometen mucho.

Sus declaraciones textuales:

“Sabía que era un posteo polémico pero que me digan que no me importa la guerra, que me mofo de la muerte, es un montón. Forma parte del oportunismo político al que ya nos tienen acostumbrados, ellos de cualquier cosa necesitan hacer circo”, sostuvo la edil en declaraciones para Política del Sur. Luego subrayó: “Me hago cargo, no borré ninguno de los comentarios que me pusieron y no mandé no mande a ninguna de mis compañeras ni del sindicato de amas de casas a que pusieran nada. Todo lo que hay es genuino y legítimo. Subo una foto de la oposición con la bandera de Ucrania, me mofo de ellos, de la situación en particular”. “Me pareció ridículo casi poner esas banderas en sus bancas, personas que nunca se desgarraron las vestiduras por otras cosas que han pasado en el mundo, en las cuales también estuvo vinculada la OTAN. Ellos parecen desconocer, no ver, o no medir con la misma vara”, evaluó.

Es curioso que alguien afirme que sabía que su posteo era polémico, pero que aún así lo publique, más cuando lo hace sin un sustento que lo acompañe, es decir, colocó emojis de risas, recién cuando es criticada se justifica con una idea berreta que es hablar de invasiones de la OTAN, eso sí, no pudo citar un ejemplo concreto porque esta impresentable de la política local no sabe, repite cosas que habrá leído por las redes sociales donde no se desarrolla un tema sino que se publican consignas, uno de un representante político espera mucho más que transformarse en un «loro digital» de redes sociales.

Son estas pavadas las que reviven a una oposición que aporta poco y cuando no tienen nada para mostrar, crecen gracias a la torpeza de los concejales oficialistas que saturan la paciencia de los vecinos, ¿qué méritos ha tenido Caiafa para ser concejal?

Antes de las elecciones legislativas Caiafa declaraba en los medios locales:

“No percibo que la gente esté enojada con en el Gobierno y que piense en castigarlo en las urnas. Creo que por el contrario, la sociedad se está sintiendo muy cuidada”.

“Ellos han demostrado todo lo contrario. Cuando fueron gobierno no pudieron cumplir ni una de las promesas de campaña”, recordó.

“La oposición a veces me indigna y otras me causa gracia”

Bueno digamos que su percepción es tan mala que lo único que parece relevante en Caiafa es su sentido del humor con el que vive y quizás debería dedicarse a una profesión más afín a ella y ser humorista, porque la población no solo los castigó como usted afirmaba no pasaría, sufrieron la peor derrota política, digo, el concepto de mea culpa le suena?.

Incluso puedo agregar que a la falta de formación y cultura carece de inteligencia emocional, cuando dice me hago cargo, pero no reconoce su propia torpeza, de qué se hace cargo entonces?, hace ruido y mucho, cada uno puede tomar posición y expresarla, son libres de poner en sus bancas la bandera de Ucrania, Rusia o la foto de un ladrillo, la propia Caiafa a colocado en su pupitre del HCD consignas que nada tienen que ver con su trabajo como concejal de Avellaneda y eso sí es desubicado y un motivo para criticar con fundamento.

No encuentro ningún justificativo a su burla, solo una persona torpe e ignorante puede mezclar una guerra con algo gracioso, insisto, es evidente que esta señora con muchos cargos tiene un extraño don que le permite tener tiempo de ocio, le recomendaría que use parte de ese tiempo para la lectura, que estudie algo, porque postear el libre de hacerlo y quedar en ridículo, pero usted asumió un compromiso legislativo y el único chiste en esta historia es usted y su torpeza.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw