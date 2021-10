Manuel Ferreyra un ridículo desde Córdoba

Estoy convencido que a los cobardes que amenazan desde la distancia ocultos detrás de un ordenador, deben ser expuestos como lo que son, unos ridículos, en mi experiencia personal, la provincia de Córdoba se lleva el primer puesto de impresentables que intentan controlar las redes sociales y que no dudan en insultar y amenazar cuando alguien publica una opinión, sí, ni siquiera respetan el muro de cada uno para expresarse.

Este imbécil con poca capacidad intelectual, me escribió ofendido por mis dichos sobre el infame y corrupto ex fiscal Nisman, obvio no aportó nada que probara mi error o falsedad, sino que se dedico a insultarme y amenazarme como si eso fuera algo que en mí funcione.

Este sujeto despreciable por cierto, presume ser de los duros del PRO y entre sus posteos hay fotos junto a la candidata a intendente de Almafuerte en Córdoba la contadora Cecilia Yanes quien debería evaluar a los que forman parte de su entorno porque así, la verdad es que su imagen deja mucho que desear y no es poco para un político recordar eso de «dime con quien andas y te diré quien eres»…

Así las cosas, este personaje parece aprovecha las pocas ventas de Fiat Turin para navegar por las redes sociales simulando tener una vida de empresario exitoso cuando apenas llega a ser un noven empleado, eso así, no duda en mostrarse muy interesado en fiestas y mujeres, lo único en que puede sentirse identificado con Alberto Nisman.

Ustedes pueden defender lo indefendible, vivir en lo total ignorancia, lo que no pueden es andar amenazando o tratando de imponer su posición, ya saben, si me quieren intimidar redoblo la apuesta.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw