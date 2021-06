Lucas Yacob, otro de los impresentables concejales de Avellaneda

Avellaneda es sin dudas uno de los municipios con los peores políticos locales, algunos ya por suerte retirados y otros que ya no están, pero aún así, la renovación política es más de lo mismo.

Hay un común denominador entre los concejales sean del espacio político que sean y es la mentira y la ignorancia, son una especie de simuladores que no justifican sus sueldos y si no fuera por la pauta con algunos medios nadie sabría qué han hecho como legisladores.

El tema de la inseguridad es uno de los «caballitos de batalla» preferidos por Juntos por El Cambio, pero también los muestra como lo que son, unos IGNORANTES que al parecer desconocen el significado de la palabra vergüenza.

Lucas Yacob, vuelve a quedar en evidencia por su propia boca que no sabe de lo que habla cuando toca el tema de la seguridad, en su completa ignorancia del tema, cree que es bueno mostrar por ejemplo sus contradicciones en un video que compartió por las redes sociales donde propone que los Cuidadores Ciudadanos recorran el partido acompañados de un efectivo policial para según sus palabras «repeler», como si los delincuentes fueran una especie de mosquitos, la seguridad es otra cosa, la seguridad se mejora con prevención, sin prevención las estadísticas delictivas se mantienen, eso parece ignorarlo Yacob y no tiene problemas en mostrarlo en las redes sociales.

Se aproximan las elecciones y los vecinos deben recordar estas pavadas que proponen personajes como Lucas Yacob al momento de votar, en el mismo video comienza diciendo que los Cuidadores Ciudadanos son una fuerza municipal no armada, bueno mi estimado, no son una fuerza para empezar, esa falta de conocimientos es grave, que no sepa de seguridad ya habla mal de él que no se hace asesorar, pero que llame fuerza a simples trabajadores municipales evidencia que no sabe nada de política y que no sabe dónde está parado.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw