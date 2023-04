Lucas Yacob con los niños NO

Y una vez más el concejal Lucas Yacob vuelve a mostrar su torpeza al exponerse y exponer a alumnos menores de edad nada más y nada menos que en un spot político de campaña, sumando un capítulo más a sus mediocres videos carentes de propuestas como este en el que según él recorre las escuelas para charlar con los directivos y docentes de Avellaneda, esta vez junto a Sergio Siciliano y la consejera escolar Gabriela Pérez.

Lo primero que llama la atención es que si le interesa charlar con los directivos y docentes bien podría evitar ingresar a las aulas a filmar a los alumnos para tener coherencia con lo que su espacio político siempre reclamó y es el evitar los temas políticos con los alumnos o lo que ellos llaman adoctrinamiento, de hecho Yacob no tiene propuestas concretas para los directivos, los padres y menos para los alumnos, en el video el audio es solo de un alumno diciendo que hay que dejar de emitir para bajar la inflación, algo que no es correcto ya que convergen muchos otros factores en la inflación y no es solo cuestión de emisión, el resto del video es una mala elección de música y nada de parte del candidato.

Es decir, fue a usar la imagen pero no se le cae una solo idea, entonces cuál era su objetivo?, por otro lado llama la atención que el Consejo Escolar de Avellaneda presidido por Claudia Colaso avale con su silencio este tipo de acciones de mínima irresponsables de los directivos que se prestan para un spot de campaña que ni siquiera es didáctico para los alumnos y dónde no se aclara si los padres prestaron consentimiento.

Si a Yacob les interesa la educación realmente que se ocupe de los «docentes» truchos municipales que cobran un sueldo que no les corresponde bastardeando la carrera docente y a los que luego se les pagará una jubilación incorrecta, eso sería ocuparse de la educación y de la economía.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw