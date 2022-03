Lomas de Zamora: Mujer con cáncer pide ayuda, la obra social PROFE no le suministra la medicación

Una mujer de 34 años oriunda de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, denuncia que la obra social PROFE no le brinda los medicamentos necesarios para tratar el lupus y el cáncer que padece. Se trata de Cinthia Velasquez, quien tiene dos hijos, y comenzó una difusión por redes para solicitar ayuda.

En diálogo con DiarioConurbano.com, Velasquez aseguró: “El problema que tengo es que yo entrego todas las recetas y no me dan la medicación en su totalidad. Me tienen que dar 10 medicamentos y me dan cinco para retirar”.

La mujer fue diagnosticada con el síndrome de superposición (LES+SME antisintetasa anti JO1) y presentó artritis con algunos compromisos de la piel. Según lo relatado, comenzó con esta enfermedad luego de tener a uno de sus hijos y desde ahí empezó un tratamiento con corticoides.

“Empecé con corticoides y estaba bien pero me lo cortaron a raíz de que quedé embarazada de nuevo y no pude utilizar esa medicación que era una insulina en la panza. Al cortar eso de golpe fue avanzando muy rápido mi enfermedad”, explicó la mujer.

El conjunto de enfermedades tuvo como consecuencia cierta restricción en la movilidad y algunas partes del cuerpo se inflamaron, como los codos o las rodillas.

“Cuando despertó mi enfermedad me deformó la mano, los codos, las rodillas me duelen. Se me inflaman y no me dejan ni sentarme por la calcinosis en piernas”, aseveró Cinthia.

En este contexto, la vecina de Ingeniero Budge comenzó por redes sociales una difusión y solicitó ayuda a sus allegados para poder comprar los medicamentos y sostener su tratamiento.

“La obra social no me quiere dar por tres meses y no me entrega todos los medicamentos. Es por eso que necesito ayuda”, aseveró.

Para aportar cualquier tipo de ayuda, el número de Cinthia es 1155704502 y el alias de Mercado Pago es “solidaridad por cintia”.