Lilia Lemoine fue descalificada por Lanata y estallaron los libertarios

Jorge Lanata en su programa de los domingos por el 13, le dedicó unos minutos a la candidata a diputada Lilia Lemoine de La Libertad Avanza, la cual ha demostrado en las entrevistas y posteos que suele realizar que además de no estar preparada para la gestión legislativa tampoco tiene una formación cultural que por lo menos pueda aportar algo beneficioso para los argentinos, sino todo lo contrario.

Luego del programa la candidata publicó en Twitter lo siguiente:

1) No soy la peluquera de @JMilei , le corté el pelo en campaña y nos ahorré gastos extra

2) No soy su maquilladora, lo maquillaba por que somos amigos y confiaba en que no lo iba a matar de alergia

3) ¿qué te ofende?¿Que fabrique y use cosplays? No te da pena ajena burlarte de alguien por su hobby? Y lo que voy a decir a continuación no es NADA gracioso…

La mujer que le donó el riñón sí tenía compatibilidad con el hijo, por ende el transplante cruzado que recibiste fue irregular. Conozco a mucha gente Lanata, médicos incluídos. Si el periodismo no te investigó fue porque estabas bien apadrinado. 800 personas esperaban un riñón que no recibieron.

Les voy a dejar unas notas en los comentarios para que saquen sus conclusiones. Siempre hay alguien ahí afuera que sabe la verdad

Luego de esto, cientos de seguidores de LLA comenzaron a postear en contra del periodista, la gran mayoría sin poder refutar el informe con lo cual guste o no, Lanata tiene más argumentos que Lemoine y los rentados seguidores que solo descalificaban incluso con publicaciones totalmente repudiables donde se comparaba al periodista con el militante de izquierda muerto en el Obelisco, así de ridículos son en La Libertad Avanza, por un lado dicen respetar la libertad y por el otro se ofenden y pretenden censurar cualquier publicación que no sea de su agrado.

Estos improvisados y lunáticos ganaron las PASO, ¿qué puede salir mal?

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw