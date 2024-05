EFEMÉRIDES: DEL DÍA 3 DE MAYO

“El bullying no es cosa de chicos. Si sentís que algo pasa, no lo dejes pasar”, sostiene el mensaje de la campaña. Hoy es el Día Contra el Acoso Escolar y en ese marco, el Ministerio Público Tutelar porteño CABA (MPT) presenta una campaña audiovisual denominada El Bullying No es Cosa de Chicos basada en…