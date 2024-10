Leo Rossi, en bocón ataca de nuevo del ridículo no se vuelve

Otro domingo más donde el conductor Leo Rossi, dice hacer periodismo, pero todos sus comentarios y opiniones se basan en opiniones personales, subjetivas, sin sustento con la realidad y peor aún, se burla de millones de argentinos al dar consejos inaceptables, en un medio que se jacta de ser «el canal del Pueblo»,

Este impresentable de los medios, se presenta así mismo como «showman», según la definición etimológica, dicha definición es la de un presentador de un show, con lo cual, es el mismo quien se reconoce como una especie de «Bufón» haciendo un show con las noticias que no queda clara si es un «horror show», un «show libertario» o simplemente ser el mismo un provocador ante la falta de recursos para hacer periodismo y generar una editorial,

En una editorial anterior, señale las pavadas que este personaje dice sin fundamento alguno y sigo esperando la ubicación del vendedor de tortillas callejero que según Rossi en unos meses se compró un auto cero kilómetro, desde donde este partió para criticar a los que se quejan de la economía diciendo que no llega a fin de mes el que no trabaja, porque él conocía a un vendedor de tortillas que gana muy bien.

Esta forma impune de boludear a millones de argentinos desde la pantalla de un medio que debería observar estas conductas, son escenas casi de un circo moderno, donde el conductor, está más cerca de ser un payaso que un showman, porque los grandes showman de la televisión mundial, no se visten con saco, pantalones chupines y cortos, mucho menos se pasean con un termo y un mate, dando una imagen que desentona con su discurso.

Como aprovechar la heladera vacía

En el colmo del boludeo señalado de este personaje, ahora da tips que ni Micky Vainilla se ha animado a dar, según Rossi, se puede aprovechar la heladera vacía para ahorrar consumo, la llenas con botellas con agua y así la heladera se mantiene más fresca sin necesidad de estar arrancando porque esas botellas de agua mantienen la temperatura y de paso no ves la heladera vacía.

Aprovecho para hablar de que los argentinos derrochaban la energía eléctrica y que siempre se puede ahorrar, incluso demostró ser un ignorante al decir que los jubilados se quejan pero tienen tarifas con subsidios, lo que nadie le avisó y el ignora es que las jubilaciones mínimas rondan los 260 mil pesos y algunos recibieron facturas solo de luz por 150 mil pesos, en el mundo, tengo que reiterar, los grandes showman, son tipos muy bien informados porque justamente ese es el secreto del éxito.

Enfermarse de SIDA para jubilarse

En el extremo de cagarse en el respeto de los millones de víctimas de una enfermedad tan grave como el SIDA, Rossi llegó a decir que hay gente que para jubilarse anticipadamente, no se cuida al mantener relaciones sexuales en busca de un «beneficio», semejante disparate me hace pensar que no estás bien de la cabeza y tu moral es dudosa, escupir así sobre otros, puede volverse en vos o un familiar, porque en tu ignorancia existen millones que se han contagiado aún cuidándose.

El propio abogado Fernando Rampazzo, le dijo que no coincidía en sus comentarios y entonces dio un ejemplo que nada que ver con lo que dijo, hablo de un tipo que él conocía que le faltaban los dedos de la mano porque buscaba una pensión, otro pésimo ejemplo, que merece un llamado de atención, porque es poco creíble y anormal que alguien prefiera vivir sin dedos para cobrar una pensión que no le cubrirá una vida digna, lo mismo con los enfermos de VIH, que padecen una enfermedad que estigmatiza y es cruel a pesar de los medicamentos que deben consumir.

Sería interesante conocer la posición de las fundaciones sobre VIH, ante semejantes declaraciones.

Concluyendo, no me queda claro si este mamerto ha elegido crear un personajes provocador ante la falta de talento para ser un conductor serio, si busca estar del lado del que gobierna mendigando alguna contratación o simplemente es una lacra social, porque no se puede culpar a los ciudadanos de la pobreza, de las subas de las tarifas, de elegir la enfermedad por sobre la salud para recibir migajas del Estado.

Repudiable lo tuyo Rossi y espero la gente te lo haga saber.

Marcelo Ricardo Hawrylciw