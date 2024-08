Leo Rossi, el periodismo sin coherencia en Crónica

Sin dudas que Crónica es más un medio de impacto y de show que de rigor periodístico, esto no solo se evidencia en la forma de tratar y comunicar las noticias, especialmente por algunos de sus conductores que son más personajes mediáticos más preocupados por generar polémica que por informar.

Uno de los peores «periodistas» que hoy se pueden oír en la señal de Crónica es sin dudas Leo Rossi, que lleva meses puesta la camiseta de la derecha argentina, según este impresentable de los medios, la Argentina ahora se encuentra encaminada, los sueldos han mejorado, la inflación baja al igual que los precios y los argentinos compran más casas y autos que antes.

De manera tendenciosa, suele justificar sus pavadas al decir que este mes se vendieron más autos que el anterior y se molesta cuando le piden que compare con otros años, también así como por un lado habla de mejoras económicas que solo él ve, se muestra a favor de que si la gente no tiene trabajo busque changas informales porque eso es mejor que nada, también dice que a él no le molesta el trabajo en negro, demostrando ser un completo ignorante ya que gran parte de la discusión sobre las jubilaciones tiene su origen en que muchos trabajadores no tuvieron aportes, entonces no es cuestión de que a él le guste o no el trabajo en negro, sino la consecuencias a futuro.

El domingo 11 de agosto del 2024, afirmo que los que venden tortilla asada ganan muy bien, que vendiendo tortillas en una esquina podés cambiar el auto?, este mismo estúpido que te manda a vender tortillas en una esquina, se burla cuando entrevistan a algún joven que viste ropas deportivas, justo él que si de vestir se trata no es la elegancia su fuerte.

Se puede ser un periodista mediocre, mal informado e incluso no entender qué le pasa a millones de argentinos, pero si te considerás gracioso burlándote de los trabajadores, tomando una posición libertaria según te convenga, no entendiste nada y estás más cerca de ser un payaso que un periodista.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw