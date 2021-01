Las redes sociales estallaron contra el violador de Once

Un violador se sabe es un delincuente IRRECUPERABLE, lo único que los detiene es la prisión perpetua o su ejecución, las castraciones químicas en los países que se aplicó no modifico la conducta de los violadores que violaban con más agresividad utilizando objetos para las violaciones.

Son un grave problema social, delincuentes repudiables y como en este caso un psicópata que busca determinadas mujeres, vulnerables por su condición de extranjeras, las tienta por la necesidad de un trabajo, las viola, intenta borrar las pruebas intentando lavar a su víctima, es decir, no existe ni siquiera ese tan problemático impulso sexual que atenúa a ciertos violadores, con TODO en contra, la justicia de la Ciudad, formada por Mauricio Macri como Jefe de Gobierno y la complicidad en la Legislatura de parte de la oposición designaron a jueces y fiscales que son una vergüenza.

Esto lo digo sin intención política, porque la responsabilidad es del macrismo y de la oposición que mira para otro lado.

Quien conozca oficinas del ministerio Público de CABA, sabe que atienden en boxes, nada de privacidad, así me ha tocado que me citaran a ratificar una denuncia y mientras me preguntaban, al lado le pedían a una joven víctima de abuso que lo describa con detalles, con otro muchacho nos quejamos por la atención y conseguimos sigan en una oficina de un jefe.

Nada, indignado por una justicia que viola derechos, garantías y Tratados Internacionales.

#violador#Once#justiciaCABA#abusosexual#violación