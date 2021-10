Las caras de las mentiras, caraduras

Que los políticos hacen de las promesas y la mentira un culto no existe persona medianamente inteligente que lo dude, pero entre lo que se promete y no se puede realizar y la mentira de lo que nunca pensaron hacer hay diferencias.

Ver en la oposición a personajes como Fernando Landaburu, impresentable como político, impresentable como persona e impresentable con su aspecto desalineado para simular ser una persona honesta, lo muestran tal y como lo que es, un gran farsante, puede ser creíble una persona que a todas las mentiras políticas se le suma el engañar a su ex pareja durante meses en el mismo ambiente de trabajo?.

Su paso por el PAMI local fue de las peores gestiones que recuerdo y con total seguridad puedo endilgarle al menos 3 fallecimientos de jubilados que no recibieron un trata adecuada internados, que me consta Landaburu lo sabía pero no hizo nada aduciendo que él tenía que creerle a sus auditores que estaba todo bien, el resultado lo contradice, pero como ya lo mencione, nada se puede esperar de un personaje de su calaña.

El otro gran mentiroso y por el que personalmente tenía un respeto por su trayectoria y coherencia es Rubén Conde, quien al parecer los años en lugar de mejorarlo lo «picaron» como si de un vino berreta se tratara, él mejor que nadie sabe que tiene una deuda con los vecinos de Avellaneda, prometió seguridad, anunció en su momento reuniones con Cristian Ritondo y con el impresentable de Gerardo Milman, pero ninguno de los dos ex funcionarios movieron un dedo por la seguridad de los vecinos de Avellaneda.

Entonces, si cuando fueron gobierno y podían hacer algo no lo hicieron, hoy que solo van a sumar legisladores, lo único que van a sumar es dinero para Cambiemos al sumar nuevos legisladores, las cosas como son, basta de mentirle a los vecinos y subestimarlos, ustedes hoy no pueden aportar nada, por eso al momento de votar los vecinos deberían descartarlos por mentirosos y oportunistas.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw