Lanús: Supermercados contra el intendente Julián Álvarez por aumentos en la tasa de seguridad e higiene

Frente a la suba de 2,3% a 6% de la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) de ese municipio, las cadenas decidieron trasladarlo y comunicarle a los clientes los motivos de los aumentos. Cómo quedan los valores respecto de localidades vecinas.

Las advertencias y temores esgrimidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, en las últimas semanas se están haciendo realidad. La fuerte suba de las tasas que están aplicando varios municipios comienza a impactar en los precios, en momentos en los que el Gobierno apunta a seguir logrando una baja de la inflación y quebrar la barrera del 4%. Sucedió en el Municipio de Lanús, que recientemente subió la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) de 2,3% al 6% para tres grandes hipermercados ubicados en esa localidad.

En respuesta a esta decisión, y aprovechando el debate público generado en torno a estas acciones de varios intendentes bonaerenses, las tres cadenas afectadas por la medida (Coto, Changomás y Vea) optaron por trasladar a los consumidores el incremento de la tasa y comunicárselos mediante similares carteles colocados en cada una de las sucursales.

“Estimados clientes: en virtud al aumento de la Tasa de Seguridad e Higiene de la Municipalidad de Lanús, los precios de este local reflejan ese incremento del 3,3%”, dice el cartel de Changomás. Los de Vea, de Cencosud, y Coto, son similares, con la diferencia de que agregan que se ven forzados/obligados a aplicar esos aumentos.

Los incrementos aplican desde este lunes en las cinco sucursales que tienen las cadenas en Lanús (1 de Changomás, 2 de Coto y 2 de Vea), por lo que habrá diferencias en los valores de los productos en relación con los de otras sucursales de localidades vecinas. A modo de ejemplo, el kilo de azúcar marca “Chango” en un local de Changomás de Lomas de Zamora cuesta $1.055, mientras que en uno de Lanús desde hoy vale $1.099. A su vez, el kilo de harina “Blancaflor 000″ vale $1.093 en una sucursal de Lomas y $1.139 en uno similar de Lanús.

De esta manera, los consumidores estarán informados sobre los motivos de los incrementos y podrán elegir dónde ir a comprar. Además de Lomas de Zamora, son localidades vecinas las de Avellaneda, Quilmes y la ciudad de Buenos Aires. Si bien esta comunicación podría tener un impacto negativo en las ventas, las empresas buscan seguir visibilizando el conflicto y apuntan a que también el intendente de Lanús, Julián Álvarez, pague un costo, no sólo en términos públicos sino también en materia de ingresos, ya que si caen las ventas por las subas de precios, también bajará la recaudación del Municipio.

Además de los carteles en las sucursales, también los ticket de compra serán emitidos con una leyenda similar que avisa a los clientes que los precios están elevados en 3,3% debido al incremento de la TSH. Según afirmaron fuentes del sector, es la primera vez que se comunica un traslado de las tasas a los precios. “Lo que se hacía habitualmente es incorporarlo a los costos y se iba compensando unas sucursales con otras. Pero frente a la escala que tomó esta discusión, esa práctica es insostenible y no queda otra alternativa que trasladarlo a los precios. El retail en el mundo tiene una rentabilidad promedio del 2% y acá nos aumentaron 3,3%, por lo que no sólo nos come la ganancia sino que quedás en rojo”, dijo una fuente del sector.

Consultado al respecto, el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez, manifestó que “el aumento desmedido, desproporcionado e injustificado de la Tasa de Seguridad e Higiene tornaba negativo el resultado de la operación en Lanús”. “Como en otras municipalidades y provincias, prefiere exprimir desmedidamente a una masa crítica de contribuyentes tolerando la evasión y la informalidad del resto. Además es alarmante que el Intendente -Julián Álvarez- diga, como dijo en una radio el viernes pasado, que la alícuota de la tasa es el 0,6% cuando es el 6% (seis por ciento)”, agregó.

Luis Caputo sobre Julián Álvarez y las medidas del municipio

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, volvió al cruce del intendente de Lanús, Julián Álvarez, por el aumento en la tasa de Seguridad e Higiene.

“Los vecinos de Lanús, padeciendo la inoperancia de su intendente, pagan precios más altos que en otros municipios. Bien los supermercados explicitando que la suba de precios es sólo en Lanús”, posteo en la red social X este lunes.

Tres cadenas (Chango Más, COTO y Vea) colocaron cartelería con la advertencia de un aumento de precios porque el Municipio de Lanús aumentó un 3,3% la Tasa de Seguridad e Higiene.