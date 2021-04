Lanús: Escándalo empresario denuncia a funcionarios municipales de extorsionar a comerciantes para la «caja» de Kravetz

Una grave denuncia publicó un medio local del partido de Lanús, que involucra a altos funcionarios del municipio de Lanús y que debería ser investigada por la justicia de oficio una vez conocida la misma por los medios que se han hecho eco de la misma, a continuación la publicación textual de la denuncia.

Ezequiel Alfaya, uno de los dueños del local Hansen Beer House Lanús, se comunicó a la Redacción de Lanús Noticias para denunciar la persecución que sufre su comercio por parte de Carlos Tagliafico.

Alfaya describió: “Con mi socio compramos el fondo de comercio de un local en pandemia, invertimos una cantidad de dinero porque modificamos todas las instalaciones y antes de inaugurar realizamos la transferencia con el dueño anterior. Cabe destacar que este comercio tiene nueve años”

“El primer fin de semana que inauguramos vinieron los muchachos de Carlos Tagliafico, subsecretario de control comunal, diciendo que debíamos cerrar porque estábamos con las restricciones de la pandemia. Nosotros en ese momento no sabíamos mucho, le pedimos que nos disculpen y nos dijeron que nos tenían que clausurar”

“Nos clausuraron, teniendo todos los papeles y sabiendo que era un comercio nuevo, de hecho somos uno de los pocos negocios de Lanús que tiene el baño de discapacitados como debe ser. Fui al Tribunal de Faltas, pero estaba cerrado y nos mandaron a hablar con Tagliafico, el mismo que nos clausuró, yo ya lo había conocido cuando firmé algunos papeles”

“Al llegar el subsecretario de control comunal me dijo que en el Municipio se hacían las cosas como él quería, que él manejaba todas las habilitaciones comerciales y decidía si se abre o no”

“Días después pasa un inspector y me dice que la hora de cierre sería a las 3 de la mañana, a la semana se presenta el mismo inspector y me dice que me tenía que clausurar porque debía cerrar a las 2. Le digo ‘Ezequiel Vázquez vos me dijiste que podía estar hasta las 3’ y me responde ‘te dije que era una posibilidad’”

“Comenzamos a hablar y me comenta ‘te tengo que clausurar porque vos tenes que ir a ver a Tagliafico mañana’, yo le dije que no, me dice ‘bueno te voy a tener que hacer algo porque si no el lunes me echan’, y me pone una multa por exceso de volumen alto”

“Fui al Tribunal del Falta y como no era una clausura seguí trabajando, a los días vienen y cuestionaron la cantidad de empleados, nuevamente me querían clausurar, teniendo todos los papeles”, manifestó el comerciante.

En la misma línea expresó: “El tema acá es que Tagliafico tiene acciones en diferentes comercios, es el facturador de la caja de Diego Kravetz y el Intendente. No sólo en el sector gastronómico, este señor hizo un monopolio con cuatro o cinco empresarios; y solo ayuda a los comerciantes amigos”

Continuando con el relato Alfaya sostuvo: “En la última sanción fuimos nuevamente al Tribunal de Faltas con abogados y nos levantaron la clausura porque no era correcta; además de enviarle a la secretaría de Tagliafico que levanten la medida y tardaron 5 días en hacerlo. Tuvimos que ir a la puerta de la Municipalidad con otros comerciantes, también afectados por estas persecuciones, y nos levantaron la clausura”

Y agregó: “Los comerciantes nos sentimos desprotegidos, la Cámara gastronómica de Lanús no tiene representación jurídica, la maneja Marcelo Gutiérrez de Planet Taco con cinco comerciantes más, que son los que se sientan con el Intendente”

Al finalizar el empresario explicó: “El 29 de diciembre se presentan dos inspectores a las 20hs buscando una verificación de bomberos, que yo la había hecho porque sabía que me iban a buscar la vuelta. Los inspectores no podían creer que la teníamos, entonces nos pidieron un papel de Defensa Civil, y nos volvieron a clausurar hasta hoy”

“Fui al Tribunal de Faltas, a Defensa Civil que me informó que Hansen estaba habilitado y no tenía carpeta de ellos, entonces como yo tengo todo lo hice, y le saque fotos porque después la carpeta iba a habilitaciones comerciales”

“El Tribunal de Faltas mandó el informe a Control Comunal para ver si estaba en orden, no respondieron y el 13 de enero nos sacaron la habilitación por decreto, que lo firma Diego Kravetz y el intendente. En este momento nosotros estamos sin trabajar, sigo pagando el sueldo de los empleados, el alquiler, y los servicios”

“Ahora iniciamos una denuncia penal por la persecución que tenemos de estos señores, por no aportar dinero y sabemos que también lo hacen para que nos cansemos y vendamos el fondo de comercio, pero no lo haremos”, concluyó el comerciante.