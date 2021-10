La Enfermería de CABA y PBA denuncian la Ley que promueve el diputado Yedlin

El personal de enfermería de CABA y de Provincia de Buenos Aires a través de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) y de la Asociación de Licenciados y Docentes de PBA hizo fuertes declaraciones a propósito del proyecto de Ley de Enfermería que se discute en el Congreso.



Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y referente de ALE dijo: «El diputado oficialista Yedlin, que preside la Comisión de Salud se comprometió a consultar a la Enfermería. Nuestras asociaciones, son de las más representativas del AMBA. Ni un mensaje de WhatsApp recibimos. No compartimos el contenido del proyecto –lo hicimos público en su momento-, ni está metodología de postergar –como hace Larreta en CABA- a nuestro colectivo en la toma de decisiones sobre nuestra propia profesión. Promueven una Ley de Enfermería sin consultar a los que ponemos el cuerpo todos los días: hacen marketing electoral». Por su parte, José Anile, presidente de la Asociación Bonaerense completó: «Queremos una Ley, propuesta por enfermería, para abordar todos los problemas relacionados con nuestra profesión.



No puede ser que médicos y burócratas sindicales, decidan en nuestro nombre. Eso, no lo vamos a aceptar y estamos convocando a las organizaciones de enfermería de todo el país, para discutir y adoptar medidas para respaldar nuestra posición». La ALE y la Asociación Bonaerense, anunciaron que se declaran en estado de alerta frente al avance de este proyecto de Ley.