Juntos por el Cambio Avellaneda, más ridículos no se consiguen y van …

Es muy difícil no tener la obligación de advertir a los vecinos sobre las mentiras y notas ridículas del bloque de Juntos por el Cambio en Avellaneda, y no voy a ocultar mi satisfacción de que ellos solos confirmen cada una de mis publicaciones.

En un nuevo capítulo de esta «novela» de la oposición publicaron:

–Los concejales Maxi Gallucci , Silvia Raquel Diana , Patricia Ventosa , Berta Núñez , Rubén Sanazi y Fernando Landaburu, fuimos a charlar con la Comisaria Mariana Escalone de la Comisaría 2 da. de Avellaneda.(Piñeyro)–

Los mismos impresentables de siempre, que entre todos no pueden hacer una publicación coherente y que demuestre que por lo menos saben algo del tema y si no lo saben que se asesoran. Pero NO esta gente va por el ridículo total el vecino se olvida rápido.

Primera incoherencia no aclarada, fueron estos mismos concejales los que acusaban al gobierno municipal de no autorizar a los Comisarios a que atiendan a la oposición, dijeron que los jefes policiales les dijeron que no podían hablar, estimo que habrá sido en un lenguaje de señas, porque no se entiende como le dicen sin decir.

Luego, los que dicen tener propuestas para la seguridad, nos informan a los vecinos que hablaron con la Comisaria, desconociendo algo tan básico como las jerarquías policiales, Mariana Escalone o usa una jerarquía que no le corresponde, lo que está mal, o en realidad es Subcomisaria y no Comisaria.

–Nos interiorizamos de las acciones que se están desarrollando, la articulación que se lleva adelante con el Municipio de Avellaneda y con las fuerzas de seguridad de comisarías lindantes y de CABA, y transmitimos la inquietud de vecinos de Villa Pobladora y Piñeyro.–

Otra falacia y encubrimiento de la corrupción policial y política del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, en cuanto a las deficiencias del millonario «Anillo Digital» y el paraíso del delito que se ha convertido la Villa Zavaleta.

El propio Sanazi dijo que los autos robados en Piñeiro suelen aparecer en la Zavaleta, así que el problema es que los delincuentes vienen de CABA a delinquir a Avellaneda, pero en eso parecen no estar enterados, o se hacen los boludos o no hablan entre ellos.

–Conversamos también sobre el hecho de inseguridad que sufriera el Concejal Rubén Sanazi, quien recibió un disparo en el intento de robo de su vehículo en jurisdicción de dicha Comisaría.–

Está muy bien que demuestren interés por las víctimas, pero sería mejor si lo hicieran con todas las víctimas de delitos y no solo cuando les toca a ellos.

–Una charla muy constructiva en la que nos pusimos a disposición para trabajar por más seguridad.–

Sería muy interesante puedan algunas vez explicar a qué llaman una charla constructiva, porque la seguridad no se mejora con charlas sino con propuestas y a este rejunte no se les cae una idea ni aunque los sacudan.

–Consideramos que la seguridad debe ser una prioridad en Avellaneda.–

La bolu frase del día, la seguridad debe ser una prioridad, entonces ¿qué hacen ellos?? solo charlan?

Sinceramente dan una mezcla de asco y pena, dejen de hacer el ridículo y tomen la política como algo más elevado que hacer crecer sus cuentas bancarias.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw