Juntos por el Cambio acusados de estafa electoral

Horacio Rodríguez Larreta presentó esta semana el Presupuesto 2022 con importantes incrementos en varias tarifas de la Ciudad de Buenos Aires.

El economista y aliado de Javier Milei, Miguel Boggiano, repudió la acción de Juntos por el Cambio por el aumento en los impuestos. Los incrementos en peajes, VTV, patentes, ABL, estacionamiento y taxis se contradicen con la promesa electoral de los candidatos del bloque, entre ellos, Martín Tetaz. De esta forma, al igual que todo el sector libertario, dirigió durísimas críticas a la polémica iniciativa de Horacio Rodríguez Larreta.

Miguel Boggiano estuvo en comunicación con A24 junto con el legislador macrista Facundo del Gaiso. Durante la entrevista, que recortó y publicó el economista en su cuenta de Twitter, habló de “estafa electoral”. “Está claro que la inflación no depende del Gobierno de la Ciudad, pero lo que sí está claro también es que el Gobierno de la Ciudad quiere seguir gastando lo mismo en términos reales”, introdujo el experto en Economía.

Después la crítica fue mucho más contundente al estar dirigida a los candidatos que prometieron e, inclusive, firmaron una hoja para dejar asentado su rechazo al incremento y a la creación de nuevos impuestos. “Ahora lo llaman actualización. ‘No es una suba de impuestos, es una actualización’. Por favor, dejen de mentirle a la gente, es una estafa electoral, ¿qué hicieron?”, expuso.

Miguel Boggiano también los definió como mentirosos: “Y los que tendrían que estar enojados son los mismos candidatos a los cuales Larreta los hizo firmar, porque ellos son los que pusieron la cara y ahora yo no sé con qué cara salen a la calle. Es vergonzoso, la verdad. Acaban de decir que no van a subir los impuestos y no pasan cuatro días y los están subiendo. Pero ustedes no tienen vergüenza, ¿qué son ustedes, son kirchneristas ahora también? Mienten directamente”.

En respuesta a una acotación de Facundo del Gaiso, el economista le dejó en claro que le mintieron a todos los ciudadanos. En el día de ayer, Boggiano también publicó un tweet dirigido al jefe de Gobierno porteño: “Manipulación berreta de @horaciorlarreta, digna de los K, la de mandar a todos sus candidatos a firmar que no subirán impuestos y a pretender hacerlo con los actuales el 9 de diciembre. Una auténtica cargada vergonzosa”.

Algunos referentes explicaron a los medios de prensa que en realidad la promesa era cuando asuman los cargos, pero el argumento parece poco válido ya que los aumentos serán a partir de enero y ya habrían asumido sus cargos.