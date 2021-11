Juan Carlos Gemignani, el juez sin honor

Cuando se habla de las instituciones y muchos políticos y famosos se cuelgan un cartel con la frase NI UNA MENOS, curiosamente no hay un reclamo colectivo pidiendo la destitución de un impresentable que cobra un sueldo millonario del Estado y es capaz de violar la Ley con la impunidad de sus fueros.

El Juez Juan Carlos Gemignani, no es cualquier Juez, es uno de los camaristas de la Casación Penal, el máximo tribunal del derecho penal, razón de más para que su conducta sea honorable.

Sus dichos del día 8 de marzo Día de la Mujer, con definiciones que se encuadran en una de las formas de la violencia de género, deberían por sí solas haber sido suficientes para que un hombre honorable renunciara.

Pero no, por el contrario, quien a diario debe fallar respecto de las inconductas de otros, se aferra al sillón y al poder.Su sanción debería ser ejemplar, no solo destituído sino sometido a un proceso que lo sancione con los mismos efectos de una exoneración, es decir, que no goce de una jubilación de privilegio.

Puede parecer exagerado que por sus dichos pierda una carrera judicial, pero hay que construir una sociedad justa y sana, donde quien ocupa un cargo de poder, relevancia y honorabilidad además de todos los privilegios que no todos tienen, sea meritorio de ese cargo.El Consejo de la Magistratura tiene una deuda pendiente con la sociedad, muchos de los funcionarios denunciados a la fecha han salido con éxito gracias a una mirada complaciente y cuasi cómplice.

Los políticos que dicen defender las instituciones tampoco se han pronunciado al respecto de un hecho que lleva meses sin una definición.

#diarioelsindical#JuanCarlosGemignani#violenciadegénero#CMN#denuncia#juez#CámaradeCasación#honor#destitución