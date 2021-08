José Alessi y el arte de vivir de la política

José Gabriel Alessi, CUIT 20-13679224-6, con muchos años de ocupar distintos cargos políticos, algunos por elección como concejal y otros como funcionario tanto a nivel municipal, provincial y nacional, es decir, que es un tipo «todo terreno» que ha sabido moldear su posición política saltando de un partido a otro sin problemas éticos o morales, sabiendo que los ciudadanos que lo votan tienen poca memoria y que la falta de interés en la política le permite esas licencias.

Alessi es el emblema del político que propone cosas que nunca va a cumplir, los cargos que ha ocupado han sido todos cargos que le garantizan un sueldo, un extra por los acuerdos que desde allí puede generar, pero sin que justifique el cargo, sin dudas se puede afirmar que José Alessi es un «ñoqui político» que a pesar de los años goza de muy buena salud.

Lo desafío públicamente a un debate para que enumere sus logros como funcionario y sus propuestas como concejal, también de paso que explique los empleados en negro que tuvo en el HCD varios de los cuales lo acusaron sin eufemismos de quedar en deuda con ellos y recibir un mal trato cuando le reclamaron.

Pero como dice el refrán a confesión de parte relevo de pruebas, desde el 2019, José Alessi cobra un importante sueldo por ser Defensor Adjunto en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, actividad que desarrolla sin un horario o día, menos lleva una agenda pública para que los ciudadanos puedan saber qué hace este funcionario público.

El propio Alessi reconoce en una entrevista al medio Avellaneda Hoy, lo siguiente: Una diferencia que tengo con otros precandidatos es que recorrer los barrios para hablar con los vecinos para mi es una constante, ya que lo hago durante todos los días del año y no solo durante época de elecciones. Tal vez otros dirigentes se acercan a los barrios cada tanto y se enteran de alguna novedad.

Bueno solo reconoce que durante todos los días del año recorre los barrios, digo, es un funcionario de una defensoría de la provincia de Buenos Aires, ergo, la provincia es extensa y con millones de ciudadanos, no se reduce a caminar todos los días por la calle Las Flores de Wilde y sus alrededores que es la recorrida de Alessi, a lo sumo se acerca alguna vez a Sarandí, pero incluso Avellaneda es más grande que lo que recorre Alessi, quien gracias a la política goza de la protección o encubrimiento del titular de la Defensoría del Pueblo Guido Lorenzino, que a la fecha no ha respondido ninguno de los mail sobre las actividades que debería realizar o realiza Alessi.

Es el propio Alessi quien una vez más confirma lo que desde El Sindical afirmamos y es que el «mundo» de Alessi es la calle Las Flores y las inmediaciones donde se siente cómodo, es el mismo quien reduce su capacidad de gestión a unas pocas cuadras de Avellaneda, el resto de los vecinos que se ocupe otro: La forma que tenemos para establecer los proyectos, no son producto de la mente de un iluminado como hacen otros dirigentes o sectores políticos que se creen que son los dueños de la verdad y que dicen que para cada barrio falta tal y cual cosa. Yo no tengo esa visión, y en nuestro caso con Jorge Ferraresi y Magdalena Sierra avanzamos en proyectos concretos como por ejemplo la remodelación de la calle Las Flores, que era una demanda que tenían los vecinos hace muchísimos años. También avanzamos con el proyecto de colocación de cámaras y alarmas de seguridad, esto ya se hizo en Las Flores, Onsari y calles aledañas, como así también en la mejora de los sistemas de iluminación. Todos estos son proyectos que fuimos avanzando en conjunto y poniendo en práctica.

Ante una consulta sobre accesibilidad y discapacidad, vuelve a caer solo en lo que lo representa como un político muy limitado: Esos son temas que están contemplados y por ejemplo en las últimas remodelaciones que se hicieron en calle Las Flores se realizaron las obras para favorecer la accesibilidad. Puede haber seguramente algunos lugares donde exista alguna falencia en ese sentido y sería bueno que nos hagan llegar la información donde hace falta eso para que lo podamos resolver.

Bueno José, si sos Defensor Adjunto de la provincia, caminas todos los días Avellaneda y llevas muchos años viviendo muy bien de la política, algo no cierra en tus comentarios, no se puede decir «puede haber», y que sería bueno que les hagan llegar el reclamo, digo, cualquier con un par de años en Avellaneda sabe de los lugares donde hay mucho por hacer y no se hace.

No lo digo yo, lean bien las declaraciones de Alessi, siempre es referencial a la calle Las Flores y alrededores, como si todo girara en torno a esas pocas cuadras de Wilde, que es mucho más grande, parece que Alessi no se enteró de los robos a diario a los vecinos de Wilde, donde nada alcanza porque no existe prevención, porque el municipio y él como parte de la política local nada hacen para combatir delitos que generan inseguridad como es la venta de drogas, la prostitución, el robo de autos que o son desmantelados o se ponen a la venta en una gran agencia de Wilde a metros de Las Flores, pero parece que Alessi no se enteró o se hace el distraído porque hay que financiar la campaña.

Lo invito a un debate público puede ser por Zoom para que nos explique a los vecinos sobre su patrimonio porque la verdad es que los números no me dan, sus hobbies son caros de mantener, caballos, sulkys, embarcaciones, mujeres, hijos, propiedades, vehículos, joyas, dinero en cuentas.

Es hora de empezar a decir las cosas como son, basta de subestimar a los vecinos, de dar entrevistas a medios que no hacen periodismo, porque solo dejan hablar, una entrevista periodística es otra cosa, esto que hacen es solo publicidad, al político hay que preguntarle, los medios deben ser una guía para el votante.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw