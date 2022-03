José Alessi el gran simulador

José Alessi es uno de esos políticos que hacen del engaño un medio de vida muy lucrativo, con un perfil bajo y una apariencia de tipo simple y bonachón pasa sin atraer miradas por ostentar un patrimonio importante que lo tiene y en el que no le falta nada para disfrutar.

Hace muchos años que el ex profesor de tenis encontró en la política una interesante veta donde con menos esfuerzo poder sumar dinero, junto a su par Ramón Leiva, dos personajes que bien podrían ser dos personajes de películas al estilo de las que hacia Olmedo, ya que Alessi y Leiva comparten varias gustos además de la política, las mujeres, las fiestas y la «viveza criolla».

Dicen que calladito es mejor, pero parece que Alessi cada tanto abusa de su imagen de inofensivo y sale a hacer declaraciones que no son reales como si necesitara justificar lo injustificable, algunas de sus últimas declaraciones en los medios.

“Los concejales tienen muchísimas ganas, muchísima capacidad y, fundamentalmente, muchísimo trabajo territorial, que refleja en la acción de cada uno un contenido muy alto en lo que respecta al vínculo con el vecino. Así que creo que en todas las sesiones vamos a estar llevando adelante y aprobando proyectos que van a ser de mucha trascendencia para la población”

Con esto queda en claro que José Alessi es un hipócrita peligroso, que con la panza y las manos en los bolsillos, más la cara de Papá Noel que pone, ese tipo de la manda a guardar y después te dice que el no fue, le voy a pedir públicamente que me defina esa muchísima capacidad que afirma tienen los concejales, digo esto porque varios no tienen carreras de grado y en esos muchos algunos incluso escriben con errores de ortografía lo que revela falta de lectura.

Sería interesante que exponga cuáles de esos proyectos que han aprobado realmente han sido en beneficio de los vecinos, porque a la fecha las pocas viviendas que se han creado las han repartido entre «amigas», amantes, conocidos y algunos militantes, pero no tengo registro de algún vecino que de forma transparente haya accedido a una vivienda, de hecho y Alessi lo sabe muy bien, los edificios con mejor ubicación se entregaron a empleados del municipio alcahuetes de algún funcionario con peso.

El propio Alessi ha sido parte de votaciones de dudoso beneficio para la salud de los vecinos que él dice han sido beneficiados por el HCD, ejemplo por si lo olvidó el trueque del municipio con Exolgan por terrenos para viviendas.

O ahora que aprobaron el Bingo de Wilde, en qué es un beneficio para los vecinos, sin olvidar que en teoría es ilegal la ubicación del mismo por estar a metros de una escuela, en una zona que Alessi conoce muy bien.

Advirtió que la relación con los bloques opositores presididos por Maximiliano Gallucci y Lucas Yacob es “buena” y que el diálogo es “muy fluído” por lo que confió que eso le permitirá al concejo “sacar temas en conjunto y con mucha celeridad”.

“Tengo mucha confianza y reitero, creo que los concejales están a la altura de las circunstancias y van a saber honrar al pueblo que los votó poniendo montones de esperanzas en ellos”, sostuvo, a la vez que les envió un mensaje a los vecinos de Avellaneda sobre los miembros del concejo: “tengan la certeza de que todos los que estamos trabajando en el cd independientemente de la fuerza a la que pertenezcamos todos tenemos una responsabilidad muy grande”.

La relación entre los bloques siempre ha sido buena, durante años alguno que otro levantaba la voz en el recinto, pero luego terminaba votando lo mismo que durante minutos critico, ejemplo el ex concejal Paz, un campeón de la charlatanería y de los impresentables de la política local, se oponía a casi todo, pero acompañaba todo.

Para que se entienda, los concejales «acuerdan» primero para ellos, luego para el partido que representan y a los vecinos les quedan las promesas y las excusas.

De hecho la división de Cambiemos no es ideológica sino de fondos, más bloques en el HCD, más sobres, que son los que reciben los presidentes de bloques, sobres de papel madera.

Hace muy bien al decir cd y no HCD, porque digamos que la honorabilidad quedó en los papeles, la mayoría de los concejales no pueden explicar o justificar su patrimonio y por eso no presentan declaraciones juradas patrimoniales como debería ser aunque donde sí están obligados mientan, pero en Avellaneda no tienen ganas ni de mentir, para dar explicaciones a los vecinos.

Alessi como otros es una especie de sanguijuela que vive del Estado, si no está como concejal, acuerdo político mediante está como funcionario y por si fuera poco nos mete a la hija acaparando cargos y poder, el oficialismo de Ferraresi apoyo a su hija como concejal y él se llevo a la hija de Ferraresi a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

“Podemos tener entre nosotros diferencias metodológicas, ideológicas y de toda índole, pero si hay algo que nos une es la buena predisposición para trabajar en los proyectos que van a beneficiar a nuestros vecinos”, remarcó.

Más de lo mismo, las diferencias son para el circo, para la tribuna, en los negocios los que gobiernan mandan y el resto acompaña, pero todos «muerden» de esos negocios que supuestamente nos benefician a todos los vecinos.

“El bloque se mantiene unido y codo a codo trabajando para que nuestros vecinos de Avellaneda puedan estar cada día un poquito mejor. Todos los concejales que integramos el Frente de Todos lo hacemos con la mayor responsabilidad y prudencia y nos avocamos estrictamente a lo que son los temas que conciernen al municipio”

Y sigue mintiendo José cuando habla de responsabilidad, le doy la derecha en que tienen algo de prudencia, porque si bien te mienten en la cara, como ya lo mencioné Alessi ha sido de los más prudentes, nunca se expuso como otros a escándalos sexuales, a amantes llorando en el despacho, a violencia de género con golpes incluidos o la ostentación de autos de alta gama como otros concejales, pero no se ha privado de nada, incluso es de los pocos con una embarcación para navegar y relajarse de tanto trabajo.

En el 8M Alessi se sumó apoyando a las mujeres y pidiendo más equidad, lo que me hizo ruido, porque recuerdo lo mal que él y Leiva trataban y le hicieron pasar a una de las secretarias de sus despachos, una señora mayor a la que le prometían que cuando les llegara la plata se iban a poner al día, pero que Leiva termino cambiando el auto y la mujer terminó mendigando ayuda para poder vivir, por si no te olvidaste José lleva el apellido Sabella, y conservo los mail contándome su tragedia.

Me jode mucho que ya siendo un tipo grande, que estás más que echo en lo económico sigas jugando al corderito y mintiendo sin tener vergüenza, que sepa la mujer que brinda con vos que esa copa de champagne no es ganada con honor y de paso extiendo lo mismo a otros como vos que no pueden justificar el patrimonio, como a muchos vecinos cuando ven las fotos no es cierra que busquen parejas más jóvenes si ustedes solo buscan el bien del vecino y no parecen tener nada sexy en la forma de vestir, de hablar o la cultura, lo que vuelve a lo mismo, que tendrá el petiso, que tendrá el de las manos en los bolsillos, lo que ustedes ocultan lo terminan mostrando ellas en sus redes sociales.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw