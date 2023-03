Jey Mammon hizo un descargo en redes, demostrando ser un ser despreciable

Luego de la acusación de Lucas Benvenuto, quien denunció a Marcelo Corazza, por haber tenido una relación con él cuando tenía 14 años y Mammon 32, el conductor se defendió en un posteo en Instagram.

En medio del escándalo por las acusaciones contra Marcelo Corazza, Jey Mammon fue apuntado por Lucas Benvenuto, quien había denunciado a Corazza y el resto de la banda involucrada en el delito de corrupción de menores, por haber tenido relaciones sexuale con él cuando tenía 14.

Ante esta situación, el conductor respondió mediante un descargo en redes sociales: «Me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación«, expresó Mammon.

Además, hizo hincapié en la prescripción de la denuncia luego de que la justicia decidiera sobreseer al artista «por la aplicación de la prescripción, que no es lo mismo que sobreseerlo porque no ocurrió el hecho», explicó en Radio 10 Jorge Rial. «La denuncia fue en 2020 y ya habían transcurrido 10 años. El chico tenía 14 en el momento del abuso y Jey 32″, detalló.

«He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreseyó y cerró«, agregó el conductor de La Peña de Morfi en Telefé.

«Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso, y frente a la justicia ha actuado faltando a la verdad«, dijo contra Benbenutto.

Finalmente cerró el comunicado pidiendo justicia y que se esclarezca el caso: «La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Ruego a dios fluya, se exponga y se conozca la verdad.

Jey Mammon fue desvinculado de Telefé

Tras conocerse la denuncia por abuso sexuales de menores a Jey Mammon, desde Argenzuela (C5N) Jorge Rial adelanto la drástica decisión de Viacom, la empresa internacional dueña de Telefe.

Según Rial, Viacom decidió apartar a Jey Mammon de «La Peña de Morfi».

Conclusión

No hay necesidad de que aclares nada, porque la justicia no determinó tu inocencia, el sobreseimiento deviene por una cuestión formal y técnica, no porque se haya probado que eras ajeno a los hechos por los que se te denuncio, lo único que justifica que salgas a mentir y confundir es tu imagen, tu ego, el quedar expuesto como lo que sos, un pederasta, personalmente repudio fuerte tu comunicado pedorro, sos un impresentable, un abusador y un cobarde, un violador, un menor de edad de 14 años con un tipo grande como vos que andabas por los 33 años ye parece bien??, quedate callado y disfruta de la justicia cómplice de la Argentina, espero no verte más en ningún medio y que no vendas una sola entrada en tu vida, el castigo social debe ser ejemplar con los personajes como vos

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw