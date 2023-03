Jésica Fux la actriz porno que revolucionó Rosario convocando a sus seguidores a un parque

Jésica Fux se define como trabajadora sexual virtual. Vende contenido corporal y espiritual en sus redes.

Una actriz porno se desnudó en un parque en Rosario, sorteó una tanga y tuvo sexo con 3 seguidores.

Se trata de Jesy Fux, quien se define como trabajadora sexual virtual y volvió a protagonizar un polémico encuentro en el Parque Independencia de esa ciudad.

Inicialmente, la influencer convocó a sus seguidores al concurrido y popular lugar y una vez allí, grabó contenido para sus redes.

No es la primera vez que lo hace, la modelo erótica había protagonizado un hecho similar hace dos años en la misma ciudad cuando se desnudó frente al Monumento de la Bandera. Dos meses antes, en Puerto Madryn, también se exhibió en topless.

“A las 19:00 voy a estar ahí para sacarnos fotitos, besitos, apoyaditas, abrazo y todo lo que quieran, pueden venir seguidoras también. A cada persona que me salude le voy a dar un numerito y voy a sortear para que tres personas puedan venir a c… conmigo. Voy a transmitir todo en vivo”, rezaba la convocatoria. Luego indicó: “No se pierdan la oportunidad de c… conmigo”.

“La última vez que cité a 30 uno solo me pudo c… No puedo estar con todos, no funcionó. Opto por esta opción que siento va a ser más copada”, agregó.

Una vez en el Rosedal, cumplió con su promesa y realizó un baile en ropa interior que luego subió a canal de Telegram.

Además, subió otro video a su canal en el que detalló la juntada y mostró algunas imágenes explícitas: “Sorteé los encuentros y estuvo zarpado. Me hicieron regalitos también, conocí un montón de seguidores, estuvo hermoso. Les hice showcito, beboteo”.

“Nadie me vino a interrumpir. A lo sumo se asomaba gente que estaba entrenando, pero tenía una barrera humana y podía hacer todo tranquilo. Después sorteé la tanga, el que ganó sea la puso en la cabeza como un trofeo. La pasé hermoso”, expresó.