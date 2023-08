Iván Troitiño y Helen Eichele, el matrimonio militante de JXC que acosaron con violencia a Pablo Echarri y Nancy Dupláa

El actor Pablo Echarri y la actriz Nancy Dupláa sufrieron un ataque en redes sociales luego de que se haga viral un video, que data de hace unos meses, cuando fueron increpados en un aeropuerto por un grupo de argentinos que les pedían explicaciones por la suba del dólar. Ahora se conoció la identidad de quienes atacaron a los artistas y el hombre en imagen, Iván Troitiño, formaba parte de la lista de postulantes que peleaban por una banca en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán por el Frente Vamos Tucumán -agrupación integrante de Juntos por el Cambio (JxC), a nivel nacional-.

«¿No hacen videitos ya? Son dos zánganos, ¿qué hacen acá? Yo estoy de vacaciones pero pago impuestos, ustedes viven del Estado. Yo soy profesional, ustedes son profesionales en robar. Se robaron el país. ¿Por qué no hacen videitos sobre cuánto está el dólar ahora? El país explota», dispara Troitiño y su mujer -Helen Eichele- en el video grabado y compartido por el propio Echarri. Y sentencia: «Amigos, hijos, clientes, pacientes, parientes y allegados de estos dos genios de la democracia, disfrútenlos en todo su esplendor. Él balbucea la palabra ‘video’, ella cree que es la única que paga impuestos. En fin, no les tenemos miedo».

Según informó La Gaceta de Tucumán, en abril pasado, quien acusaba a Echarri y Dupláa de vivir del Estado, justamente formaba parte de una lista para trabajar en él. El Frente Vamos Tucumán liderado por quien fue candidata a gobernadora Silvia Elías de Pérez, que integra a Juntos por el Cambio (JxC) a nivel nacional, cayó el pasado 9 de junio ante el Frente Justicialista por Tucumán de Osvaldo Jaldo y allí, figuraba el nombre del hombre del video.

Dentro de una variada lista de postulantes, que peleaban por bancas en el Concejo Deliberante de la capital, además de aparecer abogados, contadores y jóvenes, figura Troitiño, quien además es presidente de la Federación Tucumana de Karate.

Al final este personaje ridículo y que ensucia la filosofía del Karate con su conducta, ensayo un video de supuestas disculpas que no fueron tales porque volvió a acusar a dos actores de ser cómplices de la política y de que él eligió no quedarse callado, ahora bien, si sos tan valiente y reaccionario, ¿dónde estabas cuando en Tucumán pasaron tantas cosas graves?, la droga, la trata de personas, la corrupción, fuiste a buscar una reacción, que querías demostrar?, como karateca sos un payaso, un cobarde y los logros que conseguiste los enterraste con esta actitud miserable. Y tu esposa en lugar de hacer estupideces no se le ocurre leer algún libro? porque las burradas que dice la dejan en ridículo, la gente de bien pagamos impuestos, el matrimonio de actores no tienen ningún cargo público, a diferencia de varios que en el gobierno de tu espacio político sí y ahí te quedaste calladito vos y la inestable que tenés de pareja, mira varias veces el video y mira tu cara y la de tu mujer, hablas de tus hijos, lindo ejemplo le dieron los dos, verlos me recordó a la canción de los viejos vinagres, pero ustedes son peores.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw