HOY Inaugura l EPHEMERA l Daniela Delgado

Doe Maar Normaal Project Opening: Ephemera X Daniela Delgado How can we understand thrift culture in a global context? What do the things we own say about ourselves? Daniela Delgado’s first solo exhibition Ephemera, reflects upon the transient value of garments and objects in our lives. Through the act of curating second hand clothes from flea markets, vintage and recycling stores in Rotterdam, the archival collection showcases both rescued preowned pieces and new upcycling projects by emergent Peruvian designers, Maria Wells, Mina Jeri and Zaddy. Ephemera centers on the practice of thrift and recollection, as a countermovement to throwaway culture. Inspired by the reconstruction scene in Rotterdam, it encourages finding and designing new outlets where used things can be seen in a light of opportunity. When put together, the items present a style-fluid, playful identity that celebrates remixing fabrics and eras to disrupt the standard Doe. At its core, Doe Maar Normaal is a post-materialist 21st century brand focused on reevaluating clothing collectively.



Atemporal, magnificent! Doe Maar Normaal



Doe Maar Normaal Project Opening: Ephemera X Daniela Delgado ¿Cómo entendemos la moda en un contexto global de consumo sin límites? ¿A qué responde nuestra necesidad de acumular ropa? ¿Qué nos indican las prendas que utilizamos sobre nosotros mismos? Menos puede ser más. Recuperando un conjunto de artículos de segunda mano desde la escena thrift de Rotterdam e incluyendo una selección de prendas trabajadas junto a diseñadores peruanos emergentes, la primera muestra de Daniela Delgado nos acerca a una nueva forma de entender el acto de vestir. Ephemera responde a la cultura del descarte. Es un llamado para cuestionar el tiempo, el espacio y el valor que le otorgamos a los objetos materiales dentro de nuestra cotidianidad. Toma como punto de partida el concepto del ahorro característico de la cultura holandesa y nos incita a pensar en un nuevo tipo de vestimenta que re-usa, re-cicla y re-ordena lo que ya tenemos. Aquí lo sobrio se desprende de lo austero y encuentra su brillo en el color, su orden en lo imperfecto y su sentido en el juego. Libre de definiciones y de reglas uniformes, Daniela propone algo concreto: construir una estética y performar una identidad a partir de formas colectivas de yuxtaponer la ropa. Frente a un contexto en donde lo que está de moda siempre cambia, y su novedad parece no detenerse, el proyecto Doe Maar Normaal transforma los escombros de una cultura del desecho en lujos atemporales.



Get stoked!