La PFA desartículo una banda dedicada a las entraderas

OPENING TODAYEPHEMERADANIELA DELGADODOE MAAR NORMAAL TM THURSDAY JUNE 30 20227 – 12 PM DASSO 151 APT C SAN ISIDRO, LIMA – PERÚ INVITED DESIGNERSMARIA WELLSMINA JERIZADDYDJYI KATARI Doe Maar Normaal Project Opening: Ephemera X Daniela Delgado How can we understand thrift culture in a global context? What do the things we own say about ourselves? Daniela Delgado’s first solo…