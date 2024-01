Grave denuncia contra el periodista Osvaldo Tarafa de una ex pareja

Trascendió en medios y redes sociales una grave denuncia que involucra al reconocido periodista y una promotora de TC, ex pareja de periodista que dice haber sido víctima de violencia de género en distintas formas.

El acusado es TARAFA OSVALDO HECTOR, de 67 años y la denunciante Paola Gisela Albarracín, de 42 años, domiciliada en la localidad bonaerense de Lanús, donde en la UFI N° 8 explicó todos los abusos que sufrió por parte del periodista de automovilismo, a quien lo acusa de todos los abusos posibles contra la mujer: verbal, física, emocional, económica y sexual.

Albarracín, explicó los padecimientos que sufrió durante meses en el marco de violencia de género, luego de iniciar una relación sentimental con Tarafa allá por febrero de 2021.

La mujer relató que a los cinco meses de iniciar la relación, sufrió las primeras agresiones. Pero que el 27 de febrero del año pasado en una carrera de Turismo Nacional en Bahía Blanca, en un hotel, Tarafa intentó ahorcarla.

“Siempre, luego de las agresiones, me pedía disculpas”, contó Paola a distintos medios de prensa.

Las agresiones verbales y físicas continuaron, y el 20 de septiembre último, Tarafa llegó borracho a la casa de Paola y la abusó sexualmente.

Todos estos aberrantes hechos fueron los que denunció Albarracín ante la justicia.

La primera vez que la mujer se animó a denunciar penalmente fue el 3 de enero pasado, antes solo habían sido llamados a la línea telefónica 144.

Siempre de acuerdo al relato de la mujer, ella decidió terminar la relación de pareja el 24 de abril de este año. Luego de eso continuaron las amenazas ante la negativa de ella de al menos seguir con una relación de amistad.

Paola había sido contratada como empleada de Tarafa el 6 de enero de 2021, para realizar labores administrativas de prensa.

“Tarafa es la voz del TC en TN y es prensa de la Copa Bora, también tiene un programa en Radio Argentina”, explicó.

En la UFI N° 8 de Lanús, Albarracín radicó la denuncia por todos los actos violentos que sufrió por parte del periodista, y hasta pidió medidas cautelares y un botón antipánico.

“Hdp, por tu culpa me agarró un ACV, voy a mandar a mis hijas para que te golpeen y te maten”, le dijo en un llamado telefónico Tarafa el pasado 30 de diciembre.

Paola contó que “sus agresiones eran por celos, no me dejaba ni subir fotos mías en las redes”, y agregó: “A la vez quería que formara parte de juegos sexuales con taxis boy que él contrataba o con otras promotoras que se dedican a la prostitución, algo que por supuesto nunca accedí”.

«En mayo del 2022 me dejó de abonar el sueldo, a sabiendas de mis necesidades básicas, y a cambio de me decía que cómo estábamos en una relación, él me daría lo que yo le pidiera si hacía falta», recordó.

En este marco, la víctima tenía que hacerse cargo de cuidar a su padre, que había sufrido un ACV que lo dejó cuadripléjico y vivía con ella.

«Cada vez que le pedía dinero, me obligaba a enviarle fotos o videos míos de índole sexual. Venía a mi casa y luego me daba algo de dinero», consta en su relato

Ante el cuadro de violencias y denuncias Paola se quedó sin trabajo y cayó en una crisis emocional, con un intento de suicidio. “Ahora, con un tratamiento psicológico, estoy mejor”, dijo la mujer.

La mujer teme por su vida y la de su familia, por las denuncias que Tarafa y sus allegados le han hecho llegar.

Paula explicó que aunque pidió medidas cautelares aún no las tiene y desconoce si desde la fiscalía notificaron a Tarafa de la denuncia.