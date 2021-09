Grave denuncia contra autoridades de SADOP

Una grave denuncia de un delegado electo, nos ha llegado a la redacción y su contenido es sumamente grave si tenemos en cuenta que se trata de uno de los sindicatos importantes de docentes, de los que uno espera sean un modelo de respeto por la Ley y las libertades individuales.

La denuncia:

Tortuguitas, Bs As, 15 de Agosto de 2021

Estimados colegas, compañeros de Trabajo y Escuelas de la Región XI.

Comunidad Educativa y autoridades del Distrito.

ESTATUTO DEL SADOP.

Basado en la Ley 23.551 nos dice:

CAPÍTULO II. “De los principios de actuación”

“ARTÍCULO 5º El Sindicato Argentino de Docentes Particulares no podrá establecer diferencias por razones ideológicas, políticas, sociales, de Credo, nacionalidad raza o sexo, absteniéndose en consecuencia de lo expuesto, de dar un trato discriminatorio a sus afiliados…”

De mi mayor consideración:

El que suscribe, Prof. Christian Daniel Espinoza domiciliado en Tortuguitas, Partido de Malvinas Argentinas, docente y afiliado al SADOP Nº 85.153, Secretario Electo de Tesorería y Organización de la Delegación Pilar, Seccional Pcia. de Bs. As. por el período 2019-2023; quiero poner en su conocimiento la persecución ideológica y obstaculización de mis derechos y obligaciones como integrante del Consejo Directivo de la mencionada delegación, por parte de la Secretaria Gral. Cecilia Navarro, el Secretario Adjunto y Administrativo Luís Hernán Turati, y por dirigentes de la Seccional Provincia de Buenos Aires, Secretaria Gral. María Inés Busso; Secretaria Adjunta y Administrativa Patricia Rodríguez, Secretaria de Tesorería Karina Figueiras y Sec. Gremial Rodrigo Miguel.

Todo comenzó el año pasado con llamados telefónicos de la Secretaria Gral. Pcial. María Inés Busso diciéndome que no puedo publicar en las redes sociales de cuentas a mi nombre, pensamientos o ideas que, según ella, atenta contra el Proyecto de la Seccional Pcia. de Bs. As. del SADOP.

• HABIENDO SIDO ELECTO EN LAS ELECCIONES 2019 COMO SECRETARIO TESORERO NUNCA EJERCÍ, NI EJERZO DICHA FUNCIÓN. Desde la toma de posesión del Consejo Directivo de la Delegación Pilar el 5 de julio del 2019, la Secretaria General Cecilia Navarro me comunica que ella personalmente se haría cargo de las obligaciones de administrar el presupuesto de la delegación. Además de participar de las reuniones convocadas por la Secretaría de Tesorería provincial. Oportunamente me vi obligado a aceptar la situación porque era una decisión tomada, sin derecho a debate o negativa por mi parte.

• Con respecto a la Vacunación contra el Covid-19, celebro con júbilo este acontecimiento ya que es cuidar la salud de la humanidad. Me persiguen por pensamientos en mis redes sociales y me quieren condicionar en lo que tengo que decir, siendo que en Pilar se hizo una campaña muy clientelista por parte de los dirigentes: Cecilia Navarro y Hernán Turati que priorizaron en convocar para recibir la vacuna a personas jóvenes y sanas que no eran afiliados, y dejaron de lado a docentes afiliados cotizantes con antecedentes graves de salud. También se acercaron docentes no afiliados a quienes Navarro y Turati les ofrecían la vacuna a cambio de que completaran la ficha de afiliación al SADOP. Estos hechos fueron manifestados por los docentes damnificados en las redes, repercutiendo en la comunidad pilarense y provocando que las autoridades municipales a cargo del sistema de vacunación, decidieran apartar al SADOP de la posta de vacunación en la que había sido designado en ppio.

• El día viernes 11 de junio me llama la Secretaria Gral Pcial Sra. Busso para asistir a una reunión el día miércoles 16 de junio a las 14 hs en La Plata. En el domicilio de la Seccional de la Pcia. De Bs As. Del SADOP, cita en Av 66 Nº 465 e/ 4 y 5 de la ciudad de La Plata, con la presencia de María Inés Busso; la Secretaria Adjunta Patricia Rodriguez; el Secretario Gremial Rodrigo Miguel y la Secretaria de Tesorería Karina Figueiras; me informan que a criterio de ellos no estoy a favor del PROYECTO POLÍTICO DE LA CONDUCCIÓN Y QUE QUEDO FUERA DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICO SINDICAL “ARTURO JAURETCHE” Y DEL SADOP, QUE NO CONCURRA A LA DELEGACIÓN PILAR A CUMPLIR CON MIS OBLIGACIONES, QUE HAGA USO DE LICENCIA HASTA EL 2023 PERO QUE CONTINUARÍAN PAGÁNDOME EL SUELDO DE LA SECRETARÍA DE TESORERÍA Y ORGANIZACIÓN HASTA EL FINAL DE MI MANDATO ELECTO (4 DE JULIO 2023).

Como respuesta manifesté que siento esta acción como una expulsión de la organización sindical, y que mi mandato termina el 2023, que no acepto su decisión arbitraria y de violencia institucional que me afecta no solo en lo personal, sino en el ejercicio de mis derechos como dirigente. RECORDARLES QUE YO FUI ELEGIDO POR MIS COMPAÑEROS DOCENTES DE LAS ESCUELAS, NO POR DECISIÓN DE UNA COMISIÓN DIRECTIVA PROVINCIAL, QUE TAMBIÉN ES ELEGIDA EN EFECTO, EN ELECCIONES DEMOCRÁTICAS, A LO QUE LLAMAMOS LIBERTAD SINDICAL. ELLOS CUESTIONAN MIS CREENCIAS Y PRINCIPIOS RELIGIOSOS.

Soy un católico comprometido, tengo convicciones que vienen de mi familia, mi educación, mi entorno social y político, donde milito la Doctrina Social de la Iglesia.

AFIRMO QUE NO RESPETAN MIS PENSAMIENTOS, NI MI FORMACION PERSONAL, ESPIRITUAL, EDUCATIVA Y SOCIAL COMO LA DE MUCHOS DOCENTES PRIVADOS QUE PIENSAN Y SIENTEN COMO YO.

• Como consecuencia de no aceptar la decisión de expulsarme de la Agrupación Arturo Jauretche, ni la propuesta de hacer uso de licencia en mi cargo de Secretario, a partir del 17/06/2021 me fue bloqueado el usuario y contraseña para acceder al Sistema de Aportes de Intranet y de la cuenta institucional de Outlook. Lo dicho obstaculiza la posibilidad de cumplir con las acciones propias de las secretarias a mi cargo, según lo establece el Estatuto Pcial. del SADOP.

• También se me negó la participación en reuniones informativas y de capacitación, convocadas por la Secretaria de Tesorería Pcial. Karina Figueiras. Pero sí participó la Secretaría Gral. Cecilia Navarro sin informarme los temas tratados que me incumben como secretario del área.

Es accionar habitual de la Secretaria General Cecilia Navarro y el Secretario Adjunto y Administrativo Luís Hernán Turati, el retaceo de información y de acciones que tienen que ver con la cotidianeidad de la Delegación e impiden el desarrollo territorial de la zona de influencia de la Delegación.

Mi militancia y compromiso en la Delegación Pilar del SADOP se remonta a sus orígenes cuando, junto a otros compañeros, hicimos realidad la creación y funcionamiento de un espacio democrático para acompañar y proteger a los docentes privados de la regíón.

Hoy en Pilar, ocupa el cargo de Secretaria General una persona que fue impuesta por los integrantes de la Mesa de Conducción Pcial. anterior y protegida por la actual. Una persona que no sabe convivir ni respetar a los demás; no permite el debate; no está dispuesta a alcanzar acuerdos ni a dar explicaciones de su accionar porque, según sus dichos, es “personal jeráquico” ¿?. La Delegación Pilar ha perdido valiosos compañeras y compañeros heridos por su proceder y maltrato. Conmigo no fue la excepción,siempre hubo rispideces. ¿Cómo podemos tener una Secretaria General que no acepta las diferencias, que a la mínima discrepancia solicita la intervención de la Mesa de Conducción Pcial? Que desconoce “la actividad docente” y NO pertenece a LA COMUNDAD EDUCATIVA DE LA REGIÓN PILAR. Hay que ser idóneo para ocupar dicho cargo y habérselo ganado con honradez y trabajo genuino, además claro, de tener título docente habilitante.

Les recuerdo a éstos dirigentes que no son representativos de los docentes privados, ya que no los honran, al contrario, ensucian y degradan nuestra tarea, que según nuestro ESTATUTO dice: “NO DISCRIMINACIÓN POR RELIGIÓN, ETNIAS O IDEOLOGÍAS…”.

Que en vez de estar persiguiendo a los compañeros por las redes sociales, y hacer una militancia virtual, que hagan la verdadera militancia: en la calle, en nuestras escuelas. La militancia no es sólo virtual, es importante claro, pero como un complemento más. No se ganan las elecciones por Facebook, no existe todavía una urna virtual…

Ellos que tanto pregonan que son la Conducción, bien, que CONDUZCAN, que no arruinen la alegría de la militancia de varias décadas por sus intereses personales. Que salgan a caminar las calles y conozcan la realidad de nuestros docentes privados, en vez de hacer espionaje en las redes sociales sobre lo que pensamos o decimos.

Que escuchen y debatan con fundamentos, respetando siempre al que piensa distinto. Una política que no es política, es oportunismo, y estos dirigentes para mantenerse en los cargos demuestran eso. Son falsos profetas, que lastiman la esencia de la Organización; donde hay muchos dirigentes valiosos, compañeras y compañeros que llevan en su corazón la militancia del Movimiento Obrero Organizado.

En estos momentos que nos toca vivir como humanidad, celebro que Argentina haya adherido al Convenio 190 de la OIT. Así nos comprometemos como sociedad a erradicar todas formas de violencia en los distintos ámbitos. Es una gran responsabilidad que tenemos como militantes de organizaciones sociales, asumir ese compromiso con Justicia Social. Por todo lo dicho, por su intermedio, exijo a la Mesa de Conducción de la Seccional Provincia de Buenos Aires del SADOP, me restituyan a la brevedad mis Derechos y Obligaciones como Secretario de Tesorería y Organización de la Delegación Pilar del SADOP, con mandato vigente hasta el 04 de julio del 2023.

Poniéndome a disposición vuestra, los saludo muy atte.

Prof. Christian Daniel Espinoza.

DNI Nº 28.438.668

Secretario de Organización y Tesorería.

SADOP Delegación Pilar.

Mandato vigente 2019-2023.