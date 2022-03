Gallucci cacareando por los patrones de estancia y los «empresarios» que no pagan

Maximiliano Gallucci, presidente del bloque Juntos por el Cambio en el HCD de Avellaneda, sigue cacareando desde su banca las mismas ideas inconsistentes y ridículas de su espacio político, pero se agravan en boca de este impresentable cuando se le suma la más repudiable de las hipocresías.

Veamos un poco de las nuevas declaraciones de Maximilano:

“la suba de retenciones no tiene sentido, el campo no es parte del problema, es parte de la solución y en esta guerra contra la inflación que plantea el Presidente (Alberto Fernández), se está equivocando a quien considera el enemigo, que es la inflación, no los productores ni los comerciantes, ni los empresarios, ni las Pymes, esos son los generadores de los puestos de trabajo”.

“claramente esto es una muestra de que en realidad no es una guerra contra la inflación sino contra los que piensan distinto al Gobierno, contra los que ellos atacaron siempre, que son los que generan puestos de trabajo, los que generan divisas para el país, los sectores productivos y en este caso es el campo”.

Cuando habla de las retenciones es evidente que lo hace jugando al distraído, en todo el mundo se están ajustando impuestos, servicios y las economías como consecuencia de la guerra Ucrania-Rusia, y las pocas retenciones que se han modificado no representan algo significativo si lo comparamos con las subas de los productos que el campo suministra a la economía nacional.

Ergo, o Gallucci es un mentiroso patológico o habla por hablar y sin ningún fundamento, dicho esto, la economía planteada por el gobierno nacional que encabeza Alberto Fernández, es muy mala, pero no hay que olvidar que heredó un préstamo irregular que era imposible de asumir y menos de pagar.

Luego sigue con su relato incoherente respecto a que el campo, las pymes y los comerciantes son los que producen trabajo, no cualquier actividad es trabajo, eso debería saberlo y no todos los mencionados aportan trabajo y divisas al país.

Es el sector que defiende Gallucci el que tiene la mayor cantidad de evasores, como también es un hipócrita repudiable cuando la empresa familiar de la que es parte, tenía trabajadores en condiciones laborales precarias y a los despedidos no se les abonó lo correspondiente.

Gallucci insiste en la pavada, opina con una liviandad, miente, se burla de los vecinos a quienes no representa con sus dichos, no hay campos en Avellaneda pero sí muchas necesidades y reclamos de vecinos por atender, antes de militar la defensa de los oligarcas y evasores que sí son parte del problema y no de la solución.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw