Gabriela Pérez consejera escolar de Cambiemos incapaz de comprender un informe periodístico

En la incomprensible necesidad de captar votantes, los referentes políticos parecen tener la inevitable comodidad de ante la falta de propuestas serias, apelar a deformar la información lo que implica desinformar a la población y en esa desinformación llevar agua para su propio molino, pero son tan ridículos que la mentira les dura segundos para aquellos que se informan.

Con esto solo hay dos variables, o los seguidores y votantes de juntos por el Cambio son unos completos ignorantes que son fáciles de manipular o sus referentes políticos tienen una perversión patológica en generar odio y miedo con publicaciones que no son veraces.

El día 29 de abril del 2023, Andrés Klipphan, un devaluado periodista de policiales que fue perdiendo credibilidad en la pantalla de los medios por sus teorías poco serias en casos resonantes, terminó en Infobae elaborando informes, como el que publicó bajo el titular Mapa de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires: aumentaron los delitos y hubo un descenso leve de los homicidios, que no hace más que recopilar la información del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, en las estadísticas de los Departamentos Judiciales, algo que es una especie de muestra gratis, porque solo se computan los hechos donde interviene la justicia y no muchos de los que no se denuncian.

Ese dato que es muy importante informarlo a Klipphan se le pasó porque nunca fue un periodista formado en investigación y lo suyo es como en este caso agregar alguna opinión a comparativa de dos párrafos a un informe que no es propio.

El responsable de este informe por una cuestión de jerarquía es el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires y militante del PRO Julio Conte Grand, hoy, uno de los peores procuradores y ese dato no es poco, cuando se lo puede justificar.

Ya que bajo su autoridad, las fiscalías de toda la provincia de Buenos Aires han bajado sus estadísticas de investigación de delitos temáticos especialmente a los de drogas, uno de los delitos más vinculados a la inseguridad, porque la adicción genera deseo de mayor consumo y los adictos terminan delinquiendo de diversas formas, pero delinquiendo al fin. También es una realidad que desde El Sindical denunciamos hace años, incluso con presentaciones a la propia Procuración por el abuso de los fiscales del uso del Art. 161 C.P.P, que permite a los fiscales excarcelar a los aprehendidos por la policía, haciendo que la puerta giratoria no se detenga.

Gabriela Pérez la consejera escolar que no comprende

Si había una política local que era respetable por su coherencia en Avellaneda era Gabriela Pérez, porque se ocupaba de hacer su trabajo con dignidad y su militancia con Cambiemos no la ostentaba de manera fanática, tampoco se exponía al ridículo, hasta ahora.

Parece que como a muchos políticos, el rodearse de gente ignorante o complaciente en los equipos hace que muchos y en esto caen todos, terminen haciendo lo cómodo, tomar una noticia X y darle la vuelta de rosca que más les convenga, si bien un hecho puede tener distintas interpretaciones, lo concreto es que no se puede afirmar que el cielo es verde si el informe no lo hace.

De la nota de Infobae, extrae el mapa del delito y publica la siguiente frase junto a la imagen del mapa:

Y nos quieren hacer creer que les preocupa y ocupan. #Avellaneda necesita un cambio.

#AvellanedaPuede estar mejor con @lucas_yacob

En primer lugar, el informe es sobre los Departamentos Judiciales, no es muy difícil de entender, la estadística hace referencia a Lanús y Avellaneda, no solo a Avellaneda, con esto nadie puede decir que la inseguridad no es un problema en Avellaneda, pero lo que es ridículo es creer que ese porcentaje es sobre Avellaneda, cuando Lanús tiene más habitantes y ese promedio es tomado por la cantidad de ciudadanos, por ende, Lanús tiene más delitos que Avellaneda.

Pero lo más importante y de lo que no habla el informe publicado y no dice nada Pérez, es que justamente la estadística es del Ministerio Público, principal responsable de representar la tutela de los derechos de los ciudadanos, entre ellos la seguridad y principalmente la vida de ellos, poco ha hecho la gestión de Conte Grand amigo de Macri, Vidal y Ritondo, el referente político de Lucas Yacob y Gabriela Pérez en Avellaneda, es decir, el jefe de los fiscales, impuesto por la fuerza por María Eugenia Vidal, planchó las investigaciones por drogas, permite las excarcelaciones exprés y es por si no lo recuerdan el que instruyó a los Defensores Públicos también a su cargo a presentar las excarcelaciones de detenidos durante la pandemia que tanto enojo causo, donde se les hizo creer que fue el presidente Fernández el que lo hizo, más allá de que sus discursos nunca lo ayudaron a aclarar nada.

No solo las estadísticas confirman que esto es así, cualquier lo puede comprobar son púbicas respecto a las bajas investigaciones sobre venta de drogas, sino que la propia jueza federal Arroyo Salgado a denunciado en los medios que abogados y ex funcionarios de Vidal interfirieron sus investigaciones sobre narcotráfico.

Avellaneda tiene la UFI 4 que debería investigar sobre drogas y no han elaborado nada decente, todo lo contrario, por las redes los vecinos denuncian el crecimiento de la venta de drogas y nadie hace nada, curiosamente ni Yacob, ni ahora Pérez que se mete en estos temas a denunciado al titular de la UFI 4 Prieto por no investigar o al Fiscal General Guillermo Castro Moure, ex titular de la UFI 4, que hizo lo mismo que Prieto NADA, y que por si fuera poco, sin hacer nada, fue ascendido por un acuerdo político de Cambiemos, entonces, de qué preocupación habla de parte de ellos mintiendo que podemos estar mejor si ellos NUNCA hicieron NADA.

Las cosas como son, BASTA de subestimar a los vecinos, dejen de mentir, tengan un poco de vergüenza, si van a publicar primero traten de estar informados, busquen asesores y no alcahuetes porque solos se exponen al ridículo y si ustedes son los representantes de sus votantes, los dejan muy mal parados, porque entonces votan a cualquiera.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw