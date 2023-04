Finalmente Santiago Maratea tuvo que blanquear su ganancia por la «colecta» para Independiente

Fuimos desde El Sindical, el primero medio en referenciar que la denominada «colecta» por el club Independiente no era en realidad una colecta y que la forma escogida para recaudar podía ser observada por la AFIP, la UIF que investiga los lavados de activos y posteriormente por la justicia.

Por un lado, se pedirán informes sobre quienes hayan aportado más de $200.000 en la cuenta abierta por el influencer.

En este caso, se trata de una operatoria que realiza habitualmente el ente recaudador ante entidades bancarias y proveedores de pago (entre ellos Mercado Libre cabeza de Mercado Pago).

El influencer se prestó al juego de las preguntas de los usuarios desde sus redes sociales. Fue agradecido con algunos e implacable con otros.

¿Cuánto dinero gana para él con la colecta?

“Me parece un poco invasiva la pregunta, pero te la voy a responder. Yo me llevo el 5 por ciento y el resto de los gastos no lo sé. Voy a averiguar los costos de abogados, contadores, auditores, escribanos, trámites, pero sigue siendo el 5% (ndr: de los 20 millones de dólares que intenta recaudar). Es como que te diga que lo mío más todos los otros gastos es el 5.8%, te estoy redondeando para que entiendas. Esa es la verdad, ¿qué te voy a decir? Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes”.

“Si juntásemos 8800 millones de pesos, que es lo que hoy equivale a 20 millones de dólares al dólar MEP, yo ganaría 400 millones de pesos . Es una locura. A mí me dijeron: ‘Santiago, vos tenés que decir que esto es una obligación legal’, pero yo voy a decir que me enteré de esto firmando el fideicomiso porque el fiduciario, o sea yo, cobra ya que es una obligación que así sea”.

. Es una locura. A mí me dijeron: ‘Santiago, vos tenés que decir que esto es una obligación legal’, pero yo voy a decir que me enteré de esto firmando el fideicomiso porque el fiduciario, o sea yo, cobra ya que es una obligación que así sea”. “Y sobre esos 400 millones no es que digo ‘uy, mirá la que hice’. Nada que ocultar. Lo flashero no me parece cuánta plata cobraría yo sino cómo llegué a ser un fiduciario a los 30 años”.

“Yo estoy feliz porque lo que hago como fiduciario en un fideicomiso es lo que hago como Santi Maratea en una colecta. Hay gente que me bardea por pasar la gorra, lo digo metafóricamente, que en el marco de un fideicomiso se reconoce como un trabajo”.

Hay gente que me bardea por pasar la gorra, lo digo metafóricamente, que en el marco de un fideicomiso se reconoce como un trabajo”. “Por otro lado: ¿ustedes saben la responsabilidad penal que yo tengo como fiduciario? La gente me dice: ‘Ay, Santi, deberías hacerlo gratis’. ¡Hacelo gratis vos, amigo! ¿Sabés la presión que tengo para que todo esto salga bien y para que no haya problemas para que yo, por ejemplo, no termine preso?”.

“Yo tengo 30 años ya. Tengo buenas intenciones, pero entiendo que no todas son buenas intenciones y a este laburo lo estoy haciendo yo . Hace tres semanas que vengo sin dormir o dejando cosas de lado para poder hacer esto. Creo que está clarísimo, ¿no?

. Hace tres semanas que vengo sin dormir o dejando cosas de lado para poder hacer esto. Creo que está clarísimo, ¿no? “Lo único negativo para mí de esto del 5 por ciento y de que el fiduciario cobra plata es que si yo cobrase esa plata, todo el mundo va a saber que la tengo y eso me parece bastante inseguro, así que no me dejan otra opción que, apenas la cobre, comprarme una casa. Digo… ‘Ay, qué problema, Santi. Ay, no, pobre Santi, mirá lo que le hicimos. Se tuvo que comprar una casa con pileta’. La parte incómoda de todo esto yo la expongo sin problema, pero bueno, no está bueno que si cobrás esa plata la gente lo sepa”.

Digo… ‘Ay, qué problema, Santi. Ay, no, pobre Santi, mirá lo que le hicimos. Se tuvo que comprar una casa con pileta’. La parte incómoda de todo esto yo la expongo sin problema, pero bueno, no está bueno que si cobrás esa plata la gente lo sepa”. “No necesito decir ‘donaré todo lo que gane a tal lugar’ para que me crean que no soy un sorete. Veré qué hago con esa plata si me llega. Ya me conocen: a mí, si me das plata, hago cosas piolas. Y por último llamo a la reflexión: siendo transparente y contando que me voy a llevar esta plata, es mucha menos plata que si yo fuese un mentiroso que dice no, yo me voy a llevar el 1 por ciento. El problema no es la plata, sino las mentiras y la corrupción. Hay personas que quieren embarrar lo que hago, pero no van a poder y por eso estoy tranquilo”.

Ya me conocen: a mí, si me das plata, hago cosas piolas. Y por último llamo a la reflexión: siendo transparente y contando que me voy a llevar esta plata, es mucha menos plata que si yo fuese un mentiroso que dice no, yo me voy a llevar el 1 por ciento. El problema no es la plata, sino las mentiras y la corrupción. Las otras respuestas de Santiago Maratea sobre la colecta para Independiente

Cómo transferir desde el exterior: “Con PayPal no podés abrir una cuenta por un fideicomiso o no entendemos cómo hacerlo todavía. No queremos que, como en otras colectas, entre mucha plata a PayPal y ellos después no nos lo quieran pasar. Todavía no sabemos cómo hacer, pero la semana que viene tendremos una reunión para decidir sobre esto y hacerlo de manera transparente y sin problemas”.

“Con PayPal no podés abrir una cuenta por un fideicomiso o no entendemos cómo hacerlo todavía. No queremos que, como en otras colectas, entre mucha plata a PayPal y ellos después no nos lo quieran pasar. Todavía no sabemos cómo hacer, pero la semana que viene tendremos una reunión para decidir sobre esto y hacerlo de manera transparente y sin problemas”. Sobre a qué dólar convertiría el dinero de la colecta: “Yo tenía entendido que sí o sí pagábamos con dólar MEP porque la plata no puede pasar por Independiente porque tiene las cuentas embargadas, pero me equivoqué. El término no es embargado. Para acceder al dólar oficial, que es mucho mejor, tenés que hacerlo por Independiente pero yo estoy negado a eso porque si pasa por Independiente yo no tengo el manejo de esa plata y al final yo soy el responsable de esto. Hay una mínima posibilidad de que se pueda acceder al oficial a través de Independiente sin que yo pierda el control, pero también la semana que viene tendremos una reunión sobre cómo se harán los pagos de aquello sobre lo que sí se puede acceder al dólar oficial a través del Banco Central”.

“Yo tenía entendido que sí o sí pagábamos con dólar MEP porque la plata no puede pasar por Independiente porque tiene las cuentas embargadas, pero me equivoqué. El término no es embargado. Para acceder al dólar oficial, que es mucho mejor, tenés que hacerlo por Independiente pero yo estoy negado a eso porque si pasa por Independiente yo no tengo el manejo de esa plata y al final yo soy el responsable de esto. Hay una mínima posibilidad de que se pueda acceder al oficial a través de Independiente sin que yo pierda el control, pero también la semana que viene tendremos una reunión sobre cómo se harán los pagos de aquello sobre lo que sí se puede acceder al dólar oficial a través del Banco Central”. Sobre cuán grande es la deuda de Independiente: “Grande como esta p… No sé, amigo, ¿qué me estás preguntando? Enorme, intimidante, desesperante, avasalladora”.

“Grande como esta p… No sé, amigo, ¿qué me estás preguntando? Enorme, intimidante, desesperante, avasalladora”. Sobre el rumor de que la AFIP investigará a algunos de los benefactores de la colecta: “Lo escuché a eso de que la AFIP quiere elevar el caso. ¿Adónde? No se sabe (se ríe). Yo me llevo bien con la AFIP, ¿saben por qué? porque pago mis impuestos. Y sobre el rumor de que le van a pedir a la gente para que presente origen de fondos pienso que está perfecto, está contemplado en el fideicomiso, todo bien”.

“Lo escuché a eso de que la AFIP quiere elevar el caso. ¿Adónde? No se sabe (se ríe). Yo me llevo bien con la AFIP, ¿saben por qué? porque pago mis impuestos. Y sobre el rumor de que le van a pedir a la gente para que presente origen de fondos pienso que está perfecto, está contemplado en el fideicomiso, todo bien”. Sobre en cuánto tiempo estima alcanzar el objetivo de la colecta: “Creo que hay potencial para, en dos semanas o tres, alcanzar el objetivo de recaudar el dinero que Independiente necesita”.

“Creo que hay potencial para, en dos semanas o tres, alcanzar el objetivo de recaudar el dinero que Independiente necesita”. Sobre el objetivo de mínima con la colecta: “El objetivo principal es pagar la primera deuda, que es la del América, que es de tres palos oficial, seis palos blue, aproximadamente. Esto es como cuando salís a correr: yo corro por tiempo, no por kilómetro. Si querés correr 45 kms. primero corrés cinco, después otros cinco y así vas llegando de a poco para completar todo”.

Fideicomiso

Cuando hablamos de fideicomiso, nos referimos a un contrato a partir del cual una persona o un grupo de personas entregan la titularidad de bienes, dinero o derechos a otras, con el fin de que estas últimas los administren o inviertan en beneficio de un tercero.

Los sujetos intervinientes en un fideicomiso son:

Fiduciante : el que transmite los bienes.

: el que transmite los bienes. Fiduciario : el que recibe los bienes. Puede ser persona física o jurídica.

: el que recibe los bienes. Puede ser persona física o jurídica. Beneficiario : persona en cuyo favor se constituyó el fideicomiso.

: persona en cuyo favor se constituyó el fideicomiso. Fideicomisario: destinatario de los bienes una vez concluido el fideicomiso.

El fiduciante, el beneficiario y el fideicomisario pueden ser la misma persona. Además, el administrador tiene derecho a una retribución por los servicios prestados.

El fideicomiso posee una duración determinada, que deberá explicitarse en el contrato. Una vez finalizado, quedará sin efecto. Esta es la característica principal que lo diferencia de las personas jurídicas. El fideicomiso carece de personería propia, sino que únicamente es un contrato asociativo.

Lo que Maratea no dice

Lo que con mucha habilidad Santiago Maratea evita en sus explicación adolescente, que no lo es, pasa por no dar certezas respecto a los descuentos, comisiones y gastos que generará el fideicomiso disfrazado de colecta, habla de un 5% que podría ser superior como si en cifras millonarias fuera lo mismo el 5, 7 o 9%, dicho así en una charla online parece que sí, pero no lo es, son millones.

Lo otro que no está claro es una vez concluida la colecta, el pago que ante la AFIP deberán asumir, porque algunas tipos de fideicomisos llegan a tener costos del 35% es decir más un 5% de Maratea que puede ser superior, a Independiente le quedarían menos del 60%.

Los que sí habrán tenido ganancias netas por las operaciones realizadas es nada más y nada menos que Mercado Libre de Marcos Galperin, uno de los influyentes empresarios que participo del encuentro en el Llao Llao junto a los empresarios que controlan la economía de la Argentina y luego de reunirse con el macrismo y Milei la cotización del dólar voló por pulverizando los sueldos de la clase media. Si ustedes quieren creer en las casualidades problema de ustedes, en los negocios no existen ni inocentes ni casualidades, por eso puede afirmar que Maratea es un hipócrita cuando dice que firmo un documento sin saber las responsabilidades y los alcances del mismo y que se enteró que iba a cobrar un porcentaje, parece que para muchos la historia de vida del joven los hace verlo con ojos de ternura y no medirlo con la misma vara que a otros.

La conclusión es que la «colecta» huele a podrido, los hinchas y los que colaboran porque si lo organiza Maratea debe ser cool y solidario, terminan financiando un fraude, un delito, el club fue fundido por maniobras delictivas y muchos de esos responsables son socios de los que ahora dicen vienen a ordenar el club, así de ignorantes son los socios, hinchas y colaboradores?.

Además de garantizar la impunidad, ponen más dinero y en el medio en el mejor de los casos al club le quedara poco más de un 50% neto de lo recaudado, mientras que a los socios del vaciamiento con sus empresas ramificadas tendrán ganancias netas y extras, más aún, algunos tributarán fuera de la Argentina, no hay que ser muy inteligente, solo tener un poco de memoria para entender quienes son los mayores usuarios de los fideicomisos y sus maniobras económicas para generar ganancias sin arriesgar, porque uno de los beneficios de quienes transfieren bienes a un fideicomiso es que esos bienes no pueden ser embargados, veremos con el tiempo cuántos vivos se conocen en esta operación.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw