Ferraresi y Doval dos mentirosos unidos por la necesidad

El intendente Jorge Ferraresi, mientras se encontraba de licencia y a cargo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, consiguió otorgar unas viviendas al STMA que conduce Hernán Doval, quien pasó de ser opositor a sonreír para las fotos y seguir acercándose al intendente al que denunció una centena de veces en los medios y en la justicia con calificativos que solo pueden ser olvidados por políticos sin honor.

De ambos lados, han hecho de la hipocresía y el oportunismo una forma de hacer política, uno gritando y denunciando para honrar la frase tanguera «el que no llora no mama» y del otro lado operando desde el poder que da el cargo ejecutivo y la billetera, como el desfinanciar al sindicato tanto con los afiliados al promocionar y financiar el SUMA o la obra social con una propuesta médica para los trabajadores municipales como fue en su momento OSCO SALUD.

Para no extenderme en una nota que solo pretende recordar quienes son estos dos impresentables de la política, que hoy se reúnen para la foto y hablan de que SIEMPRE hubo diálogo como si los vecinos y los trabajadores fueran imbéciles o sin memoria, recordar, siempre es bueno.

Doval como representante gremial es un fraude, un invento del «Cholito» García que lo tiene de marioneta (no por lo duro) sino que le mueve los hilos, dejándolo a cargo del STMA y ahora poniéndolo en la CTM, otro invento de García para sumar caja segura sin tener que trabajar realmente, porque los invito a los municipales a qué me cuenten si están conformes con el sueldo y las condiciones laborales y si como ellos, pueden viajar de vacaciones a hoteles de categoría, vivir como ricos y no preocuparse por sus cuentas.

Por el lado de Ferraresi, se sabe que es un tipo que vende una imagen de duro y que no cambia su posición, pero parece que le preocupa perder el poder que da un cargo ejecutivo, porque dinero tiene para varias vidas aunque nadie se pregunte cómo lo hizo, porque los números no dan, también demuestra que carece de dignidad al terminar sonriendo con un representante de un sindicato que le ha jugado políticamente en contra financiando (con la de los afiliados) a candidatos de la oposición o pagado pautas en medios afines a Cambiemos para ensuciar la gestión.

Ambos políticos representan la decadencia de la política local, no hacen la diferencia con el resto y parece que tienen varias cosas en común, prostituir sus cargos, sus discursos y algunos vicios en común.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw