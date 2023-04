Fernando Landaburu que se puede esperar de un burro más que una patada

Por estos días, Fernando Landaburu ha estado recorriendo Avellaneda y ese es un mérito que hay que reconocerle, tiene una foto en cada barrio y con diversos temas que preocupan a los vecinos, pero de los que cuando formó parte del gobierno macrista no hizo nada por mejorar lo que ahora reclama.

Que sea un mentiroso y experto en el engaño no es algo nuevo, ni tampoco una cualidad de Landaburu, sí hay algo que es propio de este personaje de la política y es que te puede mentir mirándote a los ojos sin expresar un solo gesto, en varias oportunidades lo he visto a Landaburu comprometerse con vecinos y luego de la foto no ocuparse más del tema.

Esta semana se ocupo de la inseguridad demostrando ser un gran simulador porque la zona donde estuvo en inmediaciones de las calles Dean Funes y Zeballos siempre ha sido insegura, no descubrió nada, lo mismo con su reclamo de mayores inversiones en seguridad lo demuestran como un ignorante en lo que a seguridad se refiere porque de nada sirve tener un municipio Gran Hermano, si los delincuentes entran y salen de las comisarías por decisión de los fiscales que no quieren trabajar.

Pero sin dudas lo que lo muestra como la basura de persona que es, fue y será, es su participación por el reclamo de basta de TAS, todos estamos de acuerdo en que se tiene que terminar con la tracción a sangre y el maltrato animal, pero que un tipo como Fernando Landaburu, que fue titular de la agencia local del PAMI, durante cuya gestión murieron varios vecinos de Avellaneda en clínicas de mala muerte como la 24 de septiembre que llegó a los medios por caerse un ascensor con pacientes dentro o la Clínica Avellaneda Medical Center más conocida como la Clínica Palaá, me hace repudiar a semejante oportunista de la política, cuando me entrevisté con él en su oficina por la falta de auditorías, él no investigó nada, dijo que confiaba en sus auditores, bueno su confianza costó varias vidas que se podían haber salvado, por suerte, hay una investigación judicial sobre el PAMI en Avellaneda, quizás llegue algo de justicia.

Un despreciable de la política apañado por referentes de la UCR y Juntos por el Cambio, estas cosas hay que tenerlas en cuenta antes de votar, a viejo llegamos todos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw