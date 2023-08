Fernando Algaba pedía ayuda buscando policías de Avellaneda que le encubran

Fernando Pérez Algaba explicaba en el audio que una persona le debía 45 mil pesos, dejando al descubierto la corrupción judicial y policial en el rubro de las agencias de autos en el partido de Avellaneda, donde algunas agencias que sufrieron allanamientos pertenecen a políticos locales.

Este martes trascendió un nuevo audio de WhatsApp de Fernando Pérez Algaba, el empresario descuartizado, donde le pedía ayuda a un amigo para «apretar» a una persona que le debía 45 mil pesos por la venta de un auto.

Este hallazgo permite seguir con la reconstrucción de cómo era la vida del hombre antes de ser asesinado. En este sentido, detona tener gran relevancia el tema de negocios «en negro» y deudas millonarias.

“Lucho, escuchá, mañana voy a la escribanía y te firmo todo eso ¿viste? Necesito un favor tuyo”, empieza el audio de Pérez Algaba. “Creo que a esta altura debes tener la poronga larga en Avellaneda vos. Hay una agencia de autos en Avellaneda de un hijo de puta que yo le vendí la Renault, que me cagó 45 lucas que yo le dejé y nunca pagó nada”, agregó.

Luego, sostiene que necesita de seguridad para llevar a cabo la apretada y «no caer preso»: “El socio se hizo responsable y me fue dando a poco, bueno, me fue dando lo que pudo. Este se hizo el vivo y me bloqueó todo y le quiero caer ahí ¿Tenés ahí algún jefe de calle, alguno, por si hago mucho bondi?”.

“Le rompo la cabeza a ese hijo de puta. Para que no me metan en cana ¿viste? Porque tengo que viajar, después al otro día tengo que viajar ¿Tenés ahí? Para hacerme la segunda. En Avenida Mitre está. Ahora te paso la altura”, añadió.