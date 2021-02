La Federación Agraria apuntó contra Fernández: «Si suben las retenciones siguen sin escucharnos»

Tras las declaraciones del primer mandatario, quien instó a los productores a cumplir con las distintas regulaciones que impone el Estado para no tener que avanzar en una suba de retenciones, el presidente de la entidad salió al cruce.

El presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, aseguró que no están dadas las condiciones para que el presidente Alberto Fernández disponga una suba de retenciones porque «el productor primario no puede hacer más esfuerzos».

Tras las declaraciones del primer mandatario, quien instó a los productores a cumplir con las distintas regulaciones que impone el Estado para no tener que avanzar en una suba de retenciones, Achetoni consideró que nueva nueva suba del impuesto a las exportaciones significaría que el Gobierno «continúa sin escuchar».

«Si el presidente sube las retenciones, significa que siguen sin escuchar y nos pondrían en una situación muy complicada«, remarcó Achetoni en diálogo con «El Gíglico», el programa de Mauro Viale en Radio Rivadavia AM 630.

«Es demasiado el esfuerzo que se le pide al productor y la incidencia es muy baja. El productor primario no puede hacer más esfuerzo», expresó el dirigente rural. Las declaraciones de Achetoni se dieron luego de que Fernández sostuviera que, si no se cumplen con los acuerdos de precios que dispuso, las únicas dos alternativas que tiene como Presidente son los cupos de exportación y las retenciones.

El primer mandatario remarcó que el problema con los precios de la carne surgió porque ahora China importa carne con hueso y ahora «el productor tiene la posibilidad de vendérsela al carnicero o vendérsela a China a un precio enorme». «Yo necesito que ellos exporten porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales. Ellos no producen en dólares«, indicó Fernández a Página/12.

Frente a ese problemas, Fernández subrayó que «el Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones (que en este momento están acotadas) o poner cupos, decir esto no se exporta». «No hay mucho más tiempo para que decidan. Yo les pido que comprendan de lo que estoy hablando y que la gente me entienda. Cuando estoy hablando de estas cosas no estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos. Tienen que entender que son parte de la Argentina», insistió. «Les estoy diciendo públicamente que no puedo dejar que esto siga pasando, porque el riesgo es que con la pandemia todos estos productos van a seguir creciendo en su precio y no estamos dispuestos a tolerarlo«, agregó.

Y concluyó: «Si no lo entienden, me obligan a resolver el problema y no pueden hacerse los desentendidos. A mí me votaron para ejercer el poder cuando tengo que ejercerlo. No se puede especular en este contexto, no tienen derecho a lastimar la tranquilidad de la gente». La discusión entre ambos sectores se dieron luego de varias semanas de fuertes aumentos de los precios de los alimentos.