Fantino estalló por la factura de luz: «Si empiezan a venir los pijazos así, honestamente les digo, cerramos esto…»

Alejandro Fantino, uno de los que más impulsó la candidatura presidencial de Javier Milei en los medios, -de hecho el Presidente lo calificó como «el padre de la criatura»- reaccionó en vivo a la factura de luz por más de $4 millones que llegó a la radio Neura.

El relator de fútbol, devenido en periodista, estalló por el impactante monto de luz a pagar y evaluó que cuando se quiten los subsidios a la energía, esta llegará a los $8 millones, algo que posiblemente el dueño de Neura no podrá pagar.

“¿Vieron cómo es cuando toca el culo propio?”, se sinceró, siendo que viene defendiendo desde el comienzo las políticas de Javier Milei.

«Si empiezan a venir los pijazos así, no muchachos, se los quiero decir honestamente, cerramos esto. Yo me voy a laburar donde me den laburo, no sé si tendrá laburo Granados acá en Olga, voy a llamar a Occhiato en Luzu…”, comentó Fantino.

“¿Estamos perdiendo el trabajo en vivo?”, preguntó la locutora del programa, con una risa nerviosa.

Luego se armó un debate entre los panelistas del programa, entre quienes defendieron la quita de subsidios y quienes se quejaron de lo desmedido del aumento. Luego, el propio Alejandro Fantino, que advirtió que puede conseguir trabajo en otros medios de comunicación, comparó la situación con las Pymes que no podrán afrontar los pagos y deberán cerrar. ¿Le empezó a soltar la mano a Javier Milei?