Escrache de la izquierda contra acto de negacionistas del genocidio

Ante la difusión de un acto convocado por la negacionista y pro dictadura, Victoria Villaruel candidata a vice presidenta de la Libertad Avanza, junto al Centro de Estudios Legales sobre Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV) desde donde intenta defender a los militares señalados por cometer crímenes de lesa humanidad convocan a un Homenaje a las «víctimas del terrorismo» en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, Cele Fierro (MST) candidata a legisladora por el FIT Unidad expresó: «No podemos permitir que se lleven adelante estos eventos, es un acto al servicio de poner en duda los juicios contra los genocidas y reivindicar la teoría de los dos demonios tildando a la lucha por los derechos humanos como ‘parcial’. La lucha incansable del pueblo argentino ha condenado a mas de 1000 genocidas por delitos como tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, robos de bebes, abusos sexuales. Estos monstruos como Villarroel buscan indultar a los condenados por lesa humanidad, como lo hizo Menem. Buscan borrar la memoria construida por 40 años poniendo en duda la cifra de desaparecidos. Intentan posar distintos y disruptivos, pero son una copy paste de lo que ya hizo Menem, Cavallo y cía. No es casual que mantengan vínculos con Vox, Bolsonaro que defiende la dictadura de Branco, con Kast quien reivindica a Pinochet. Estos eventos son una provocación que la Legislatura de la ciudad no tiene que avalar».

Cele Fierro, agregó: «Si el negacionismo facho hace apología del genocidio, nosotros hacemos escrache. Somos herederos de los 30 mil compañeros que luchaban por un mundo más justo e igualitario, nuestra generación es la vigencia del NUNCA MÁS y como tal no vamos a permitir que intenten aplicar el famoso plan motosierra. Con la memoria, la verdad y la justicia no se jode. Y como en los 90 ‘a donde vayan los iremos a buscar’, por eso si la Legislatura porteña no cancela este insulto al pueblo argentino además a 40 años de la democracia, lo vamos a hacer nosotros, junto a organización del DDHH como el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia».