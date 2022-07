Escándalo en el ajedrez nacional, denuncian a reconocidos jugadores de quedarse con dinero

Comunicado de FADA:

Equipos Olímpicos: La nota que no queríamos escribir:

Los equipos olímpicos argentinos tendrán cuatro bajas de importancia: GM Sandro Mareco, GM Alan Pichot, MI Carolina Luján y WIM Florencia Fernández, no jugarán, tras graves problemas con los demás integrantes de los equipos y con la FADA.



Hubiéramos preferido no publicar esta nota y evitar que salieran a la luz los gravísimos sucesos que involucraron a cuatro de nuestras principales figuras.



Pero luego de lo que hicieron, vemos que eligen tener un perfil alto, realizando publicaciones en donde culpan a la FADA y eso ya no lo podemos aceptar. Porque una cosa es que hayamos elegido hasta ahora el silencio para no perjudicar al ajedrez todo, ya que lo ocurrido es sin duda una mancha para el ajedrez argentino. Y otra, aceptar que los únicos culpables, se disfracen de víctimas.



Para el relato de los hechos, preferimos simplemente publicar la nota que otros integrantes de ambos equipos nos hicieran llegar el día 15 de junio. Ellos son sumamente claros y pondrán a la luz la gravedad de los hechos. Quienes suscriben la nota son todos jugadores y jugadoras olímpicas. En el caso de dos de ellos, son precisamente los dos últimos Campeones Argentinos Absolutos. Aunque el acuerdo entre los jugadores y jugadoras con el texto es aún más amplio, nos expresaron que si la nota se publicaba, solo tres aceptaban aparecer con sus firmas. Agregamos que la FADA suscribe absolutamente cada uno los hechos mencionados en la nota de los jugadores. Aquí está el texto:



15 de junio 2022



A LA JUNTA DIRECTIVA FADA:



Por la presente comunicación ponemos formalmente en conocimiento de FADA unos graves hechos que ocurrieron en el seno del grupo de jugadores que participará en las próximas Olimpiadas en Chennai, India, en el mes de julio.

El día 1/6 se llevó a cabo una reunión entre los jugadores olímpicos Sandro Mareco, Alan Pichot, Carolina Luján y Florencia Fernández y Mario Petrucci presidente de FADA.

En dicha reunión estos jugadores solicitaron y cobraron en mano una suma de 6000 dólares que la FADA aportó para la totalidad del equipo.

Al día de la fecha (15/6) los jugadores restantes no recibimos ninguna cantidad de ese importe.

Cabe destacar que la única información posterior a la reunión que recibimos de parte de Mareco, Pichot, Lujan y Fernández fue que ésta había ido bien y que iban a participar en la Olimpiada. Incluso en una cena informal de camaradería el 5/6 entre todos los integrantes del equipo absoluto se obvió mencionar tanto el importe como el concepto por el que solicitaron este importe en la reunión del día 1/6.

Toda la información relevante de la reunión fue saliendo a la luz recién días después. Fue recibida por nosotros con incredulidad. Tras confirmarse estamos profundamente conmocionados.

Mareco, Pichot, Lujan y Fernández tienen legitimidad para negociar o reclamar por su cuenta lo que quieran a la FADA, pero no pueden realizar un reclamo que involucre a todo el componente de jugadores y apropiarse del monto resultado del reclamo. Y además callarlo.

Después de muchos intentos infructuosos para que estos jugadores entren en razón y rectifiquen, decidimos informarles formalmente de estos hechos para que FADA tome las acciones pertinentes del caso y exija la inmediata devolución de este dinero. En todo caso si deciden destinar algún monto al apoyo del equipo olímpico, que este sea entregado directamente a cada jugador. Mareco, Pichot, Luján y Fernández no nos representan.



Atentamente Firman: Federico Pérez Ponsa | Fernando Peralta | María José Campos



Algunas puntualizaciones de nuestra parte, para que queden las cosas completamente claras.



1. Sandro Mareco, Alan Pichot, Carolina Luján y Florencia Fernández, tenían perfectamente claro que el monto de ese dinero era para todo el equipo. Por si se necesitara una demostración contundente de algo obvio, diremos que por una circunstancia menor, que no viene a cuento, se mencionó algo sobre el monto correspondiente a la jugadora María José Campos. Es decir que se habló de los demás integrantes de los equipos, no había dudas que el dinero era para TODOS. Esto forma parte de lo que refiere el Presidente Mario Petrucci, pero también lo aceptaron estos mismos cuatro jugadores al hablar con sus compañeros. Es decir, que no hay espacio para confusión alguna.



2. Aparentemente el argumento principal esgrimido por estos cuatro jugadores, por incomprensible que parezca, es algo así como que ellos “se merecían más el dinero” que el resto de sus compañeros. Si esta no es la razón, esperaremos que ellos mismos nos expliquen por qué decidieron no repartir el dinero.



3. Si Mareco, Pichot, Luján y Fernandez, creían estar obrando bien y con el argumento que sea, suponían que tenían razón; ¿por qué no comunicaron el resultado de la reunión al resto de los Equipos, Absoluto y Femenino? No lo hicieron, en el caso de los varones, incluso con una cena de camaradería de por medio. Dejaron sobreentendido que habían recibido un dinero que los conformaba, pero se guardaron muy bien de decir que ese monto eran 6.000 dólares, que era con lo que FADA pasaba a duplicar lo prometido en un comienzo para todo el equipo. Si hubieran mencionado el monto, hubiera sido indisimulable que era para todos.



4. Cuando trascendieron los hechos, si estos cuatro jugadores tenían un mínimo de razón, ¿cómo no lograron al menos poner en duda como eran las cosas ante sus compañeros? En todo momento que desde la FADA, consultamos al resto de los integrantes de los equipos, nos dijeron que el relato de los hechos de nuestro Presidente Mario Petrucci, era el mismo que el de Mareco, Pichot, Luján y Fernandez. No había ni siquiera diferentes versiones sobre lo sucedido. Simplemente, consideraron que estaba entre sus prerrogativas, quedarse con el dinero, porque ellos “lo merecen”.



5. Observemos la enorme diferencia entre el relato puntualizado, que aquí firman Fernando Peralta, Federico Pérez Ponsa y María José Campos, donde mencionan el monto y citan detalles de situaciones, con el que realizan algunos de estos cuatro jugadores en Facebook y Twitter, donde escriben cosas como que Petrucci decide romper unilateralmente un acuerdo e informar maliciosamente a los demás. Ninguno de los cuatro jugadores dice cuál es el acuerdo roto, ni dan detalles de ningún tipo, solo tratan de confundir las cosas. Es que no hay una versión distinta de los hechos de la que se expresa en la carta firmada por los damnificados y que corrobora completamente la FADA. Ni siquiera los cuatro jugadores en varias conversaciones con sus compañeros, lograron elaborar una versión distinta a la aquí expuesta.



6. Por los 6.000 dólares dados a los jugadores, Mareco, Pichot, Luján y Fernández, ellos prometieron aportar un sponsor para que negociara con FADA, ya que quizás la FADA podría así, recuperar parte del dinero entregado. Este sponsor nunca llegó. Con el perjuicio causado a sus compañeros, este problema ocasionado a FADA es obviamente, un tema menor, pero no por eso, lo dejaremos fuera del relato de los hechos.



Ante las dificultades suscitadas, Sandro Mareco y Alan Pichot, decidieron renunciar y devolver el dinero. Fueron reemplazados por Diego Flores y Leandro Krysa. Carolina Luján y Florencia Fernández, que hasta el momento parecería que no piensan devolver el dinero, fueron desafectadas del equipo, ya que al Director del Cuerpo Técnico Nacional y a la Junta Directiva de FADA, les pareció lo mejor para no perjudicar la convivencia de la Delegación Argentina en la Olimpiada de la India. Fueron reemplazadas por María Belén Sarquís y Guadalupe Besso.



Algunos al leer esta nota se preguntarán si se piensa sancionar a estos cuatro jugadores. El tema está en proceso y no nos parece fácil tomar decisiones. Pero lamentablemente, ante lo publicado en redes, no podemos dejar de expresar la verdad de los hechos, para el conocimiento de toda la comunidad ajedrecística.



Junta Directiva de FADA