Elizabeth Gómez Alcorta y otro papelón mediático de la ministra de Las Mujeres

Cuando aún no se olvidan los ciudadanos de las denuncias por gastos millonarios y superfluos del Ministerio de Las Mujeres, Géneros y Diversidad, algunas de esas compras se descartaron y otras no, ahora se supo en una entrevista de los medios a la presidenta de la ONG Madres de Víctimas de Trata Margarita Meira que Alcorta nunca la recibió.

Cuesta entender que una persona como Gómez Alcorta, abogada, miembro del CELS, no le preste importancia al trabajo de una ONG tan importante como es el trabajo de Madres de las Víctimas de Trata, que no solo asiste, contiene y asesora a las víctimas y su familia, sino que tiene un rol social muy importante, diariamente dan de comer alrededor de 600 personas, mucho más de lo que hacen otras ONG que reciben apoyo y subsidios como la que forman parte la esposa del Jefe de Gabinete Santiago Cafiero por dar un ejemplo.

Me consta el duro trabajo de Margarita por haberla entrevistado hace muchos años, como me consta que por no jugar políticamente como han hecho otras ONG que reciben ayuda del Estado todo se le hace muy difícil, se puede coincidir o no con las formas o sus reclamos pero es indudable que existe un compromiso social que pocas veces es noticia por los mismos motivos que no recibe ayuda del Gobierno Porteño o Nacional.

Ahora algunos medios la entrevistaron por la noticia de que corría riesgo de desalojo la sede ubicada en el Pasaje Ciudadela 1249 del barrio de Constitución, justo en medio de una de las zonas más prostituyentes del país y que ni Mauricio Macri o Rodríguez Larreta mejoraron, Constitución sigue siendo una zona libre para drogas, prostitución, trata de personas, explotación laboral y sexual, siendo una de las «cajas» de recaudación ilegal de la corrupción policial, política y judicial, quizás por eso nada cambia.

La buena noticia es que en solo 48 hs. Margarita que tiene más de 70 años y se mantiene activa recibió la noticia de que se recaudaron los 8 millones de pesos para poder conservar la sede de la ONG, ayuda oficial nada, incluso contó que vende libros en la puerta del Centro Cultural Kirchner porque adentro nunca la dejaron hacerlo, algo que deberían evaluar las autoridades, es muy llamativo que por años Susana Trimarco fuera asistida con millones de dólares para su ONG y todo un apoyo del gobierno mientras se discriminó a otros familiares de víctimas.

Señora Ministra Elizabeth Gómez Alcorta desde ya la invitó a explicar por qué no recibió a la señora Margarita Meira, también cuáles son las prioridades de su ministerio porque al parecer hay más interés en pagar miles de pesos por cestos de papel, cuando por otro lado justifican las demoras en trabajos pendientes por la pandemia la no concurrencia del personal.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw