Elizabeth Gómez Alcorta volvió a irse al pasto y Patricia Bullrich pidió que renuncie

Cuesta imaginar que una mujer, que se supone es abogado y que se supone es la ministra de la mujer, sigas costándonos a los argentinos millones de presupuesto para deshonrar un cargo como lo hace magistralmente Elizabeth Gómez Alcorta, quien con un presupuesto millonario, poco ha hecho por las mujeres en la práctica, mientras los femicidios y abusos crecen a diario en la Argentina.

Elizabeth Gómez Alcorta publicó un hilo de Twitter sobre el ataque sexual que sufrió una joven entre seis varones. “Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu amigo, tu compañero de trabajo”, afirmó la funcionaria. La dura respuesta de la presidenta del PRO.

El impactante caso de la violación grupal que sufrió una joven en el barrio porteño de Palermo, donde seis varones atacaron adentro de un auto a una mujer de 20 años que estaba indefensa, tuvo hoy una inesperada derivación política, debido un duro cruce que tuvieron la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, tras un hilo de tuits que publicó la funcionaria ante el aberrante episodio por el cual están detenidos todos los involucrados.

La dirigente opositora pidió la renuncia de la ministra por el primero de los mensajes: “Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural”.

La ministra afirmó que existe una “lógica corporativa” entre los hombres, “donde quizás algún varón puede sentir que está mal, pero tiene costo decirlo y salirse de lo corporativo, de la cofradía: ese es el modo en que se socializa”. “Lo que falta es cambiar la matriz de la sociedad”, aseveró.

Ignoro las experiencias personales de la ministra para arribar a esta conclusión que es falsa, es evidente que tiene algún objetivo decir esto y como siempre que se generaliza lo que se hace en realidad es estigmatizar y no llevar a una reflexión, jamás he dudado siquiera en denunciar y difundir a los abusadores y conozco hombres como yo, por eso creo que una cosa es que una falacia la diga alguien sin un cargo de ministro y otra la persona que se supone reúne todas las condiciones para el cargo, cosa que esta señora se esfuerza en demostrar que no es su caso.

Por el contrario, termina agraviando a todos los hombres y justificando a unos cobardes y drogadictos por sobre gente sana y de bien, son justamente esas personas las que suelen militar sus espacios de política y supuesta cultura.