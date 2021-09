Elecciónes en la Alimentación: Se presentó la Lista Celeste y Blanca

El próximo miércoles 29 de septiembre se van a llevar a cabo las elecciones en el gremio de la alimentación. Por este motivo, el pasado sábado 28 de agosto se realizó un acto de presentación de candidatos de la Lista Celeste y Blanca que pelearán por ser dirección de la seccional provincia de Buenos Aires. Hubo una gran presencia de trabajadores de las plantas de Pacheco y Victoria de la empresa Mondelez y de otras empresas de la alimentación; concurrieron además, dirigentes sindicales, políticos y de los movimientos sociales

La constitución de la Lista Celeste y Blanca es el fruto de la experiencia de estos últimos 6 años en la planta Mondelez Pacheco, junto con los compañeros y compañeras de la planta Mondelez Victoria, con los que vienen llevando a cabo distintas luchas para enfrentar a la patronal.

Una experiencia de unidad que permitió, durante el macrismo, frenar los planes de despidos y

suspensiones en las plantas de Pacheco y Victoria, así como la tercerización del sector de depósito. Esto nos fortaleció para conquistar la recategorizacion en todos los sectores y tener posición “con la cofia puesta”, para votar al Frente de Todos en el 2019 y derrotar a Macri en las urnas.

La Lista Celeste y Blanca se plantea fortalecer este espacio, donde se da la discusión política para que sigan avanzando las trabajadoras y trabajadores y el pueblo en su conjunto (avances como la prohibición de despidos y suspensiones, doble indemnización, ATP, impuesto a las ganancias, impuesto a las

grandes fortunas, etc.)

LA PALABRA DE LOS COMPAÑEROS

Los candidatos y candidatas se dirigieron al público y plantearon la importancia de pelear la dirección del STIA. Carolina Bordón expresó: “vengo en representación de las compañeras, que queremos que el sindicato trabaje para nosotras y nosotros”; Carlos “Látigo” Acuña afirmó que «la lista expresa un largo camino de pelear por la revalorización de las trabajadoras y trabajadores de la alimentación, que no son valorados por el Sindicato«. «Sabemos que no va a ser fácil pero las trabajadoras y trabajadores deben estar al frente de los gremios para defender sus derechos”. Asimismo llamó a votar en las PASO al Frente de Todos; Andrés Torres destacó la pelea conjunta de las plantas Pacheco y Victoria de Mondelez, “forjando el compromiso con los trabajadores. Eso es lo que expresa esta Lista”. Gustavo Ruiz destacó el trabajo de unidad de la Comisión Interna de Planta Pacheco todos estos años “y en plena pandemia, con distintas ideas, y hoy estamos dispuestos a asumir el desafío de conducir un sindicato que tiene muchos problemas”, describiendo la situación de los afiliados, que tienen que pagar un 4,5% de su salario pero luego tienen que pagar los médicos. Y los no afiliados tienen que pagar un 2% obligatorio “pero no tienen ni voz ni voto”. Noelia Berardi remarcó que “tenemos que cambiar la historia en el Sindicato, para poder enfrentar los problemas que tenemos en las empresas”, y para que la Obra Social esté al servicio de los trabajadores, no como ahora.

Jorge Penayo comenzó destacando la historia de lucha de Mondelez Pacheco “fuimos parte de esa gloriosa lucha contra los despidos en el 2009. De allá venimos, con una nueva camada. En esta Comisión Interna hemos hecho un frente con compañeros peronistas, radicales, mujeres, jóvenes, yo que pertenezco a la CCC y el PCR, los que son luchadores que no se interesan por la política.



Venimos haciendo un recorrido de seis años. Queremos volcar esa experiencia en el gremio. Difícil porque de 15 mil trabajadores sólo votan 5000 afiliados. Hay 10 mil que no votan. No es democrático. Sabemos que es difícil, pero tenemos la experiencia y somos garantía para la unidad. Esta campaña va a tener dos momentos. De acá al 12 de septiembre el centro es discutir que no es lo mismo que se fortalezca Macri o que gane el Frente de Todos. Tenemos que aplastar al macrismo en las urnas. A partir del 12 el centro es la discusión con la dirección de un gremio que lamentablemente no se ocupa de los trabajadores. Porque hay fábricas que ni comedor tienen. Y hay muchos temas, además de la Obra Social, está el turismo, el deporte, etc.



“Esta Lista tiene una característica. Lleva adelante lo que plantean las compañeras y compañeros en cada uno de los sectores. Tenemos el desafío de pelear la dirección del gremio, que no va a ser fácil, por el control que tienen de los pocos afiliados que tenemos» sostuvo Penayo y además precisó que «tenemos que salir en busca de todas las compañeras y compañeros que ven bien los que venimos peleando en Mondelez Pacheco, y lo que hemos conquistado en plena pandemia”.

Penayo recordó que entre las conquistas, el haber reducido una hora los turnos durante varios meses de la pandemia, tiene que ver con estas propuestas que hoy se debaten sobre la reducción de la jornada laboral “que nosotros venimos planteando desde hace años. Que haya cuatro turnos de seis horas para que puedan trabajar más compañeras y compañeros”. Recordó que la Comisión Interna planteó públicamente el apoyo al Frente de Todos en el 2019, “porque entendemos que ahí tenemos un espacio para discutir lo que necesitamos los trabajadores”, enumerando algunas medidas del gobierno, como la prohibición de despidos y la doble indemnización, ayuda a las pymes y elevar el piso del impuesto a las ganancias. Y seguimos discutiendo lo que está mal. El impuesto a las ganancias se tiene que eliminar para los trabajadores, y hay que parar esta inflación que se come nuestros salarios”.

Finalizó Penayo agradeciendo a las compañeras y compañeros que “nos critican, porque así podemos corregir”, e hizo un llamamiento a aplastar a la derecha en las PASO y desde ahí encarar el desafío de la pelea por el gremio”.

PRESENCIAS Y ADHESIONES EN EL ACTO DE LANZAMIENTO

En la presentación de la lista contamos con la participación de personalidades de la política, del movimiento obrero y de los movimientos sociales. Estuvieron presentes dirigentas y dirigentes de

la CCC de la Zona Norte del Gran Buenos Aires; Liliana Ruiz, coordinadora de la CCC de la Zona Norte del Gran Buenos Aires y precandidata a concejal por el Frente de Todos en Pilar; René Cruz, de 21F Zona Norte; Guillermo Carreras, de Fetia y la CTA T; Marcelo Gallardo de la Lista Violeta del Sutna, de ATE; Fabián “Moncho” Alessandrini, secretario de ATE Zona Norte y de la CTA Autónoma de la misma región, y Fernando Mantelli, presidente del bloque del Frente de Todos del Concejo Deliberante de Tigre.

Enviaron adhesiónes: ATE Ensenada y la Agrupación 8 de Octubre Juan Domingo Perón Lista Blanca Unidad; Cuerpo de Delegados del Astillero Río Santiago; la Corriente Nacional de Estatales René Salamanca – CCC; la Agrupación Celeste de la CCC del Astillero Río Santiago en el Frente Blanca Unidad, Verónica Caliva y Juan Carlos Alderete, diputados nacionales por el PTP en el Frente de Todos, y Luis Vivona, senador provincial por el Frente de Todos.