El Presto responde a las acusaciones que Lilia Lemoine hizo sobre el periodista y la vicepresidente Victoria Villarruel

En el video, donde dice un montón de estupideces sin sustento alguno, da a entender que la vicepresidente de la república y yo tenemos una relación y conspiramos contra el Presidente Milei. Yo no tendría que aclarar nada, y esta va a ser la única vez que le voy a responder a la diputada lemoine, porque si no, uno le termina dando transcendencia a una maquilladora berreta que está en una banca porque nuestro país es muy generoso. ACLARO: Nunca jamás me senté a hablar de política actual con la vicepresidente victoria Villarrruel.

El único encuentro que tuvimos fue en el año 2019, cuando ella me regaló un ejemplar de su libro “los llamaban jóvenes idealistas” que habla sobre la subversión en los 70. Fin. Nunca más tuve contacto con actual la vicepresidente. Diputada Nacional Lilia Lemoine… Un par de cosas: 1) Por favor, deje de meterme a mi y a mis amigos en las internas ridículas que tiene La Libertad Avanza. Nosotros no somos parte del Gobierno. Nos fuimos del entorno político del actual presidente a finales del 2021, cuando el ex armador Carlos Kikuchi vendía candidaturas a personajes oscuros. ¿Hoy Kikuchi se separó de la libertad avanza y abrió un bloque propio con su gente –ex libertarios- y le votan todo a Kicillof en Provincia de Buenos Aires… no? VIENE EXCELENTE EL ARMADO, DIRIA UN CAMARÓGRAFO, AUTOPERSIOVIDO CINEASTA. 2) Lilia, opinar en contra de un juez corrupto como Lijo no quiere decir que soy vocero de la Vicepresidente Victoria Villarruel. Lijo es corrupto y ha llevado a cabo un plan de impunidad judicial con el kirchnerismo. Informar sobre Lijo, no me hace ser un topo de Villarruel. La gran mayoría de la sociedad no quiere a Lijo. 3) Lilia. No hables más de mi. No me metas en las internas de un gobierno que está políticamente desorientado, culpa de gente como vos, Celeste Ponce, denunciada penalmente por corrupción. Lourdes Arrieta y demás personajes nefastos que usan las bancas. Como el presidente del bloque de senadores de LLA, Ezequiel Atauche, QUE YA LO ESCRACHARON BORRACHO Y MEADO INSULTANDO A LA POLICÍA. Lindos representantes tiene la LLA en diputados y senadores 4) Lilia: A mi no me vendas tu personaje de rubia hueca petera, porque yo te conozco. SOS UN PERSONAJE OSCURO, MAQUIAVÉLICO. Vos no estás solamente por favores sexuales en esa banca, vos misma dijiste que nadie te toca, ni te saca y que tenés impunidad porque tenés material en tu celular de alguien muy importante. ¿Quizás por eso te pusieron como ñoqui de la legislatura de CABA donde cobrabas un sueldo cuando Javier era diputado nacional? ¿Eras asesora sin ir a la legislatura? ¿Una maquilladora de que asesoraba? 5) Lilia, ¿Te acordás cuando viniste a mi oficina y me pediste que te ataque mediáticamente para que Karina Milei no desconfie de vos? Y me hablaste barbaridades de Karina y me contabas como Romina Diez se quedaba en la casa de… Todo eso lo hablabas hasta por audios de…