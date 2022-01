El presidente habló con Luana Volnovich sobre el controvertido viaje a México y su novio: el número 2 del PAMI

Alberto Fernández llamó a la funcionaria y le hizo saber que no está de acuerdo con la relación dentro del organismo y que lo hayan dejado “acéfalo” con sus vacaciones.

Alberto Fernández mantuvo una conversación telefónica con la titular del PAMI, Luana Volnovich, quien ya regresó al país tras su controvertido viaje a México junto a su pareja actual, que además es su número dos en la obra social de jubilados y pensionados.

Al parecer, al primer mandatario le molestó haberse enterado recién por este escándalo de que Volnovich está de novia con el subdirector ejecutivo en el PAMI, Martín Rodríguez y que además, se fueron juntos de viaje y dejaron acéfala la estructura central del organismo.

«No me importa la vida privada de las personas, pero no me parece correcto que el número uno y el número dos del organismo estén en pareja», le escucharon decir al Presidente según informó Clarín a través de fuentes consultadas.

El viaje de la titular del PAMI generó un malestar dentro del oficialismo y hasta ahora es incierto si el presidente le pedirá que «sacrifique» a su novio. Es decir, que tengan que dejar de trabajar juntos en el PAMI.

En el entorno presidencial aseguran que Volnovich le explicó que tenía comprando su «paquete turístico» en una situación similar a la del ministro Jorge Ferraresi, que se fue a Cuba. Es decir, que si no lo usaba ahora «lo perdía», indicó el mismo medio.

Días atrás, la directora del PAMI fue filmada tomando un trago en un bar de la exclusiva isla de Holbox, al norte de Mexico en la reserva de reserva ecológica Yum Balam. La filmación se viralizó en redes y generó una fuerte molestia no sólo en el entorno presidencial sino en la opinión pública.

El Presidente le transmitió de manera directa el reto por haber desobedecido sus recomendaciones y volado al exterior sin avisar, en plena pandemia, con restricciones a la compra de pasajes en cuotas y con casi todos los funcionarios del Gobierno vacacionando en el país. Pese al escándalo, la situación de Volnovich aún no está definida y se espera un encuentro de ambos en el transcurso de la semana.