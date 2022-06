El imitador argentino de Michael Jackson, cansado de que lo confundan con Felipe Petinatto, lo insulten y golpeen

Leo Blanco, que gastó varios miles de dólares para parecerse al Rey del Pop, vivió varios episodios dramáticos desde el incendio del departamento del hijo de Roberto Pettinato.

Leo Blancoes popular por su gran parecido a Michael Jackson, su ídolo. Se operó varias veces para que su cara tenga rasgos similares pero en las últimas semanas la gente dejó de pedirle selfies para agredirlo. En sus redes sociales, el joven contó que lo confunden con Felipe Pettinato y por eso le pegan y lo insultan.

El último episodio se desarrolló en la estación de Once, donde acompañó a su pareja para que tomara un micro: “Un señor me pegó un codazo, me miró y me dijo ‘enfermo mental’. Seguimos caminando y la gente no paraba de mirarnos, seguían murmurando y demás, pero casi llegando a la puerta de la estación un señor alto y grandote me golpeó con fuerza mi brazo derecho, me lo dobló y con su mano estrujó la mía apagando el cigarrillo. ‘Vas a aprender’, me dijo”.