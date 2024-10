El Gobierno decretó el cierre del Museo Nacional de Historia del Traje

La Secretaría de Cultura anunció que el museo cerrará porque recibía pocos visitantes y representaba un alto gasto en personal.

El Gobierno anunció el cierre del Museo Nacional de la Historia del Traje ubicado la calle Chile al 800 en el barrio porteño de San Telmo desde 1972 en una decisión, publicada en el Boletín Oficial, donde se fundamenta en el bajo número de visitantes, ya que al lugar asistía un promedio de 46 personas por día, y en el gasto anual en personal, que superaba los 66 millones de pesos.

Asimismo, la Secretaría de Cultura informó que la colección de más de 9.000 piezas continuará en el edificio como depósito, y que se realizarán muestras itinerantes en otros centros culturales.

La casona del Museo del Traje era una antigua vivienda familiar cuya construcción data de 1870 cuando fue residencia de la familia Anasagasti y, posteriormente, de los Luzuriaga.

El edificio, de estilo italianizante, es una típica “casa chorizo”, exponente de la arquitectura doméstica porteña de la época: una tira de habitaciones con zaguán, galerías y patios, apoyada sobre medianeras.

El Museo estaba dedicado a guardar testimonio y recrear el mundo de la moda, el lenguaje del traje y la vinculación del vestido con el arte y su contexto social. Su colección abarcaba desde fines del siglo XVIII hasta la actualidad, iniciándose con los primeros pueblos originarios y africanos y seguido con las sucesivas corrientes inmigratorias.

Se destacan la evolución de la indumentaria del siglo XIX, con particular énfasis en el personaje del gaucho, la figura mítica de Eva Perón en la silueta creada por Christian Dior en el New Look, y la moda de los años 60 y 70.