El Consejo de Universidades comenzó el tratamiento de la agenda de 7 puntos para la nueva universidad argentina

El ex Comisario Luis Patti fue encontrado responsable del asesinato del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto durante la última dictadura. El Tribunal Oral Federal 2 de San Martín condenó este lunes a prisión perpetua al ex oficial Subinspector de la Policía Bonaerense Luis Abelardo Patti. El ex intendente de Escobar fue encontrado penalmente responsable…